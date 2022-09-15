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اثارت زيارة وفد رسمي رفيع المستوى ممثل لحركة حماس للعاصمة الروسية موسكو الكثير من التساؤلات حول التقارب بين الحركة المسيطرة على قطاع عزة والروس، لاسيما وأن هذه الزيارة هي الثانية منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية.

وفد حماس والذي ضم رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية الى جانب صالح العاروري وموسى أبو مرزوق وماهر صلاح التقى خلال فترة اقامته في روسيا عدداً من المسؤولين الروس، على رأسهم وزير الخارجية سيرجي لافروف.



ورغم نفي حماس أكثر من مرة وجود صراع أجنحة داخلها؛ لكن التقارب المفاجئ الذي ابدته حماس مؤخرا لسوريا وتكرر الزيارات لروسيا الحليف الأول لنظام بشار الأسد جعل الكثير من المحللين السياسيين يؤكدون صحة فرضية انقسام قيادة حماس بين حلف يدور في فلك تركيا وقطر، وحلف أخر يدور في الفلك الإيراني السوري.

وبعد ان كان الحديث عن حماس برأسين أحدهم خالد مشعل الذي أعلن أنه غير نادم على القرار الذي اتخذته الحركة بالخروج من دمشق انطلاقاً من رفض الانحياز إلى جانب النظام ضد الشعب السوري، والثاني إسماعيل هنية الساعي للتقرب من طهران نظرا لحجم الدعم اللوجستي الذي توفره للحركة، أضحى الحديث اليوم عن حماس بثلاثة رؤوس فإلى جانب خالد مشعل وإسماعيل هنية أضحى يحي السنوار رقما صعبا داخل الحركة.

وكانت مواقع إعلامية عربية وفلسطينية قد تحدثت مؤخرا عن صعود نجم يحي السنوار لاسيما بعد معركة سيف القدس الأخيرة ما تسبب في خلل في قيادة الحركة بين رئيسها في الداخل يحي السنوار، ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ورئيسها في الخارج خالد مشعل.

كما تحدثت المواقع ذاتها عن مقاطعة يحي السنوار مؤخرا لاجتماع ترأسه إسماعيل هنية عن بعد في خطوة اعتبرها البعض غير عفوية ومعبرة عن تراجع أسهم هنية الذي يقيم خارج قطاع غزة منذ أشهر.

ويعد يحي السنوار أحد عرابي التقارب مع إيران داخل حماس فمنذ انتخابه رئيسا لمكتب حماس السياسي في قطاع غزة، خرجت العلاقات الوثيقة التي تربط حماس بإيران من الغرف المغلقة الى العلن، حيث صرح السنوار في اخر ظهور اعلامي له أن حماس تلقت خلال معركة سيف القدس دعما مباشر من طهران.

وتؤكد مصادر من داخل غزة عن وجود خلافات داخلية كبرى بين محمود الزهار ويحي السنوار قد تجبره على الانسحاب من الحركة ورغم مسارعة حماس بالنفي الا ان الخلافات الداخلية وتعدد القيادات يشير الى حرص الحركة على إبقاء صراعاتها قيد الكتمان بحسب الموقع ذاته.

كي يطرح السؤال نفسه هل تتسبب معركة الاجنحة في تقسيم حركة حماس من الداخل، ام تتجاوز حماس تلك العاصفة بهدوء في ظل ما تشهده فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة من تحديات داخلية وتهديدات خارجية من كيان الاحتلال.



#فضاء-الرأي