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بعد ان اندلعت في جمهورية المشانق الإيرانية في 16 أيلول 2022 احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة الكوردية (مهسا أميني)* بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل الامن الإيراني القمعي، طالب 227 نائبا من أصل 290 الذين يشكّلون مجلس الشورى الإيراني، طالبوا بتطبيق مبدأ "العين بالعين" في التعامل مع (المحاربين) المتهمين بالحرابة والافساد في الأرض، حسب تعبيرهم.

وسبق للسلطة القضائية الإيرانية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات الشعبية، يواجه عدد منهم تهما قد تصل عقوبتها للاعدام في جمهورية المشانق مثل الحرابة والافساد في الأرض والتجمّع والتآمر ضد أمن البلاد والدعاية ضد النظام والإخلال بالنظام العام والشغب والتحريض على القتل وإصابة عناصر أمن بجروح وإلحاق الضرر بالأملاك العامة.

ووفق منظمة العفو الدولية والمنظمات الدولية الأخرى، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام بتهم جاهزة وملفقة.

ودعا خبراء لحقوق الانسان في الأمم المتحدة إيران إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على الإفراج فوراً عمن تم توقيفهم على هامش الاحتجاجات الأخيرة..

ومن الجدير بالذكر ان جمهورية المشناق الإسلامية تتهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالضلوع في ألاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران..

من جهتها، أعربت دول غربية عدة عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤلين وكيانات في إيران رداً على ما تعتبره قمع السلطات للتحركات الشعبية.

لا تكف الجارة السيئة إيران عن تعليب مشاكلها وتصديرها إلى دول الجوار:

قصف الحرس الثوري الإيراني مجدداً بالصواريح اليوم الاثنين المصادف 14 تشرين الثاني مناطق أمنة في إقليم كوردستان، ما أدى إلى مقتل اكثر من شخص وإصابة اكثر من 10 آخرين. ومن جانبه ذكر قائم مقام قضاء كويسنجاق ان 5 صواريخ إيرانية سقطت صباح اليوم الاثنين مستهدفة مقر الحزب الديمقراطي الكوردي الإيراني في أربيل.

ويرى مراقبون ان الجارة السيئة إيران عملت ولا تزال تعمل جاهداً على تعليب مشاكلها وتصديرها كعادتها إلى دول الجوار وتحديدا العراق وسوريا، لان بكل بساطة مشكلة إيران هي اولاً واخيرأ (مشكلة داخلية) قائمة على الاضطهاد والقمع والغاء الاخر، والاخر هو شعب وليس حزب او منظمة او اشخاص او جماعات بشكل يتنافي مع ابسط القيم والاعراف الدولية والقانونية والانسانية..

الحجاب السيء أو باد حجاب كما يُعرف في جمهورية المشانق:

يتم اعتقال أي امرأة لا تظهر في المجال العام على الهيئة التي حددتها جمهورية المشانق الإيرانية للمرأة الإيرانية المغدورة، وهذا يعني أن القانون الذي يفرض الحجاب يستهدف أيضا النساء المحجبات اللاتي يضعن الحجاب، لكن ليس بالشكل الذي تروّج له السلطة الإيرانية القمعية.

أخيراً:

في الوقت الذي تنشغل فيه حكومة أربيل وبغداد بمواصلة المفاوضات لتشكيل الحكومة من جهة وتطبيع العلاقات بينهما لتقسيم الغنيمة بين الغانمين من جهة أخرى، تُقدم إيران على احتلال جارها العراق رويداً رويداً وتحوله إلى دمية ومستعمرة ذليلة تابعة لها تستعرض عضلاتها الصاروخية بين فينة وأخرى مستغلا سكوت وصمت بغداد واربيل لشن المزيد من الهجمات الصاروخية ضد المواطنين العزل.



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(*) اعتقلت دورية الشرطة الإيرانية الشابة الكوردية المغدورة ـ مهسا أميني ـ قرب محطة ميترو (الشهيد حقاني) في طهران، بحجة عدم التزامها بقواعد الثياب المفروضة على النساء، واتهم شهود عيان عناصر الدورية بضرب الشابة داخل سيارة الشرطة بطريقة وحشية .وعليه نقلت امين من مركز الاحتجاز التابع لدورية الإرشاد إلى مشفى( قصدي )في طهران، وفقا لما أفادت به شرطة طهران.

في الوقت ذاته انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ٫تفيد بأن الشابو مهسا أميني كانت في رحلة مع عائلتها إلى طهران، اعتقلت من قبل شرطة الإرشاد، وبعد ساعتين، نقلت "شبه ميتة" إلى مشفى (قصري)، وقيل إنها دخلت في غيبوبة بعدها.