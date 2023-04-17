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لقد قطعت (العملة اَلْمُعَمَّاةُ أَو اَلْمُشَفَّرَة Crypto currency) شوطًا طويلاً منذ بداية (بتكوين Bitcoin) الرقمية في عام 2009. مع استمرار نمو السوق وجذب مستثمرين جدد، يتم تطوير حلول مبتكرة لتبسيط وتعزيز عملية التعامل في العملات المشفرة.

حيث كان للعملات المشفرة تأثير كبير على العالم و العالم العربي، وتستمر شعبيتها في النمو مع توسع السوق وجذب مستثمرين جدد. حيث لها تأثيرات ملحوظة كالشمول المالي: توفر العملات المشفرة فرصة للسكان الذين لا يتعاملون مع البنوك أو الذين لا يتعاملون مع البنوك في العالم العربي للمشاركة في النظام المالي العالمي. في العديد من بلدان المنطقة، تكون الأنظمة المصرفية التقليدية محدودة، وتوفر العملات المشفرة وسيلة بديلة للوصول إلى الخدمات المالية.

أيضًا يوجد في العالم العربي عدد كبير من المغتربين، وتوفر العملات الرقمية وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع لإرسال الأموال عبر الحدود مقارنة بخدمات التحويلات التقليدية.

وتوفر العملات المشفرة فرصة استثمارية للأفراد في العالم العربي، الذين يسعون لتنويع محافظهم بما يتجاوز فئات الأصول التقليدية، مع امكانية العملات المشفرة وتقنية blockchain أن تساهم أيضًا في التنمية الاقتصادية في العالم العربي من خلال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال. تستفيد العديد من الشركات الناشئة في المنطقة من تقنية blockchain لبناء خدمات مالية ونماذج أعمال جديدة.

ولا تخلو تلك العملات من التحديات التنظيمية للحكومات في العالم العربي كونها تعمل العملات المشفرة خارج الأنظمة المالية التقليدية، مما يجعل من الصعب على المنظمين مراقبتها وتنظيمها بشكل فعال.

التمويل اللامركزي (DeFi)

أحد أهم التطورات الحديثة في العملات المشفرة هو ظهور التمويل اللا مركزي، أو DeFi. يشير DeFi إلى مجموعة من الخدمات المالية المبنية على تقنية blockchain المصممة لإزالة الوسطاء، مثل البنوك والمؤسسات المالية، من المعادلة. يتيح ذلك للمستخدمين الوصول إلى العديد من المنتجات والخدمات المالية، مثل الإقراض والاقتراض والتداول بطريقة أكثر لامركزية وشفافية.

اكتسبت منصات Key DeFi، مثل Uniswap و Aave و Compound، قوة جذب كبيرة في السنوات الأخيرة، مما سمح للمستخدمين بتبادل الأصول وكسب العوائد والوصول إلى مجمعات السيولة دون الحاجة إلى سلطة مركزية. تتطور مساحة DeFi باستمرار، مع إطلاق مشاريع وبروتوكولات جديدة بانتظام لتلبية احتياجات وحالات استخدام محددة.

لكن اللا مركزية لا تخلو من المخاطر منها:

· مخاطر العقود الذكية: العقود الذكية هي برامج مستقلة تنفذ المعاملات المالية. يمكن أن تكون عرضة للأخطاء وأخطاء الترميز وهجمات القرصنة، مما يؤدي إلى فقدان الأموال.

· مخاطر السوق: تخضع بروتوكولات DeFi لمخاطر السوق، بما في ذلك التقلبات في أسعار العملات المشفرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأموال.

· مخاطر السيولة: تعتمد بروتوكولات DeFi على مجمعات السيولة لتسهيل المعاملات. إذا لم يكن هناك سيولة كافية في المجمع، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير أو فشل المعاملات.

· المخاطر التنظيمية: تعمل بروتوكولات DeFi في مساحة غير منظمة إلى حد كبير، مما يجعلها عرضة للتدخل الحكومي أو التغييرات في اللوائح.

· مخاطر التشغيل البيني: غالبًا ما تتفاعل بروتوكولات DeFi مع البروتوكولات الأخرى، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة من التطبيقات المترابطة. إذا تم اختراق بروتوكول واحد، يمكن أن يؤثر على الشبكة بأكملها، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.

بشكل عام، تقدم DeFi طريقة جديدة لإجراء المعاملات المالية التي يمكن أن توفر العديد من الفوائد. ومع ذلك، يجب أن يكون المستخدمون على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بـ DeFi، وخاصة مخاطر العقود الذكية ومخاطر السوق، واتخاذ الاحتياطات المناسبة عند استخدام بروتوكولات DeFi.

الرموز غير القابلة للإستبدال (Non-Fungible Tokens- NFTs)

استحوذت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) على عالم العملات المشفرة، وفتحت فرصًا جديدة للفنانين الرقميين والموسيقيين ومنشئي المحتوى. تعد NFTs أصولًا رقمية فريدة تمثل ملكية عنصر معين كل منها له قيمة مختلفة لا يمكن استبدالها بأصول أخرى، مثل الأعمال الفنية أو المقتنيات الرقمية أو حتى العقارات الافتراضية .

مكنت أسواق NFT مثل OpenSea و Rarible و Foundation المبدعين من استثمار أعمالهم عن طريق سك وبيع NFT. وقد أدى ذلك إلى نهضة في الفن الرقمي، حيث أصبح بإمكان هواة الجمع والمتحمسين الآن الحصول على هذه الأصول الرقمية الفريدة وتداولها على نطاق عالمي.

التطورات التنظيمية

مع استمرار نضج سوق العملات المشفرة، تلعب السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم دورًا أكثر نشاطًا في وضع إرشادات وقواعد للأصول الرقمية. في السنوات الأخيرة، أدخلت العديد من البلدان لوائح جديدة تهدف إلى إدارة العملات المشفرة، والعروض الأولية للعملات (ICOs)، وغيرها من المنتجات المالية القائمة على blockchain.

على سبيل المثال، أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) إرشادات حول الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والتي تساعد البلدان على تنفيذ لوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في مجال العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تتابع بنشاط قضايا ضد عمليات ICO الاحتيالية وأصدرت إرشادات بشأن تصنيف الأصول الرقمية.

يعتبر عرض العملة الأولي (ICO) آلية لجمع الأموال تستخدمها الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة لجمع الأموال لمشاريعهم أو مشاريع جديدة. يتضمن إنشاء عملة مشفرة جديدة وإصدار رموز للمستثمرين مقابل عملات مشفرة أخرى مثل Bitcoin أو Ethereum أو العملة الورقية. عادةً ما يتم تصميم الرموز المميزة الصادرة في ICO لاستخدامها داخل النظام الأساسي أو النظام البيئي الذي يقوم المشروع ببنائه، وهي تمثل حصة في المشروع حيث تنشر مشاريع ICO عادةً ورقة بيضاء تحدد تفاصيل المشروع، بما في ذلك أهدافه وجدوله الزمني وكيفية استخدام الأموال التي يتم جمعها. يمكن للمستثمرين بعد ذلك تقييم المشروع وتحديد ما إذا كانوا سيستثمرون عن طريق شراء الرموز المعروضة في العرض الأولي للعملة.

تهدف هذه الخطوات التنظيمية إلى حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية وإنشاء بيئة أكثر استقرارًا للنمو المستمر لأسواق العملات المشفرة.

تحسينات الأمان والخصوصية

مع توسع النظام البيئي للعملات المشفرة، أصبح الأمان والخصوصية مصدر قلق متزايد الأهمية. يعمل المطورون والباحثون باستمرار على حلول جديدة لتحسين أمان شبكات blockchain وحماية أصول المستخدمين.

على سبيل المثال، يتم تطوير حلول الطبقة الثانية مثل Lightning Network for Bitcoin و Optimistic Rollups for Ethereum لتعزيز قابلية التوسع وتقليل رسوم المعاملات، مع تحسين الأمان أيضًا. علاوة على ذلك، اكتسبت العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية، مثل Monero و Zcash، شعبية بسبب تقنيات التشفير المتقدمة التي تحمي هويات المستخدمين وتفاصيل المعاملات.

من صعود DeFi و NFTs إلى التطوير المستمر للأطر التنظيمية وتحسينات الأمان، يتطور مشهد العملة المشفرة بسرعة. مع استمرار نمو السوق ونضجه، من الضروري للمستثمرين والمطورين والمتحمسين البقاء على اطلاع بأحدث التطورات والاتجاهات التكنولوجية التي تشكل عالم الأصول الرقمية. مع وجود هذه المعرفة في متناول اليد، يمكن للمستخدمين التنقل بشكل أفضل في العالم الديناميكي والمثير لتداول العملات المشفرة.