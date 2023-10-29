توعدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس وقياداتها مثل السنوار في هجوم شديد العنف على قطاع غزة. الحرب الحالية في قطاع غزة هي الأعنف في تاريخها، وهي تختلف عن أي عملية قامت بها إسرائيل في السابق. فقد استدعت إسرائيل 350 ألف جندي من الاحتياط، استعدادًا للعملية البرية، وقصفت القطاع بلا توقف بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

زادت الدعوات في الأيام الأخيرة لوقف إطلاق النار، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقادة عرب إلى إنهاء حرب إسرائيل على قطاع غزة وحثوا على إيجاد حل سلمي. ومع ذلك، يبدو أن هذه الدعوات لن تُستجاب لها في الوقت الحالي، سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة، حيث لا يُشير التصعيد الكبير في الهجمات خلال اليومين الماضيين إلى أية عزم على التراجع من تل أبيب أو واشنطن.

حتى الآن، لا يوجد نهاية واضحة لهذه الحرب في المستقبل القريب. لا أحد يمكنه أن يتنبأ بكيفية انتهائها. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال جميع الاحتمالات مفتوحة، وهناك سيناريوهات معينة يمكن أن تصبح أحد هذه الاحتمالات نهاية الحرب.

كم من الوقت يمكن لإسرائيل أن تواصل حملتها في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار وزيادة عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تحذيرات الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية؟

يستمر إرهاب الدولة الفاحش والمنظم الذي تنفذه دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة وكل فلسطين، ونجد أنفسنا غير قادرين عملياً على توحيد الرؤية السياسية واتخاذ قرار عربي مشترك يعكس الحد الأدنى لغضبنا واستياءنا الإنساني الأليم والمشروع ليس لدينا أوهام. نحن نعرف كيف يتم للغرب التحايل على "الأسس القانونية" لإقامة عدالة دولية وفقا لمصالحه الخاصة. يتسبب الاختلاط المضلل والمشوب بالسياسة وعدم فصل السلطة في نظام العلاقات الدولية في تورط النظام العالمي الجديد في استخدام القانون "لتهذيب سياسي" وتسوية الحسابات السياسية، وتحويل قانون العقوبات الدولية إلى أداة للانتقام من الدول والكيانات "المعتديّة". هكذا تم تشكيل أرضية ما نسميه اليوم سياسة "الكيل بمكيالين"، التي تشكك في مصداقية النظام العالمي وشرعيته.

نحن جميعًا مع غزة، جميعًا مع استعادة حق الشعب الفلسطيني في هذا العالم العربي الذي يعاني من الكثير من الألم. كل شخص من منصبه. نحتاج إلى التظاهر يوميًا ضد هذه الجرائم المروعة التي تستهدف أطفال غزة ونسائها ومدنهم العزل. ولكن يجب علينا أيضًا أن نعمل بجد لبناء خطاب استنادًا إليه. وهذه مهمة صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً. إنها ليست اختيارية ولا بد من المشاركة فيها.

قد نحتاج إلى إعادة النظر في البداهة: فالواقع هو أن الأراضي الفلسطينية محتلة وقطاع غزة محتل. ومقاومة الاحتلال وحصاره العنيف حق مشروع لكل فلسطيني في غزة بغض النظر عن الانتماء السياسي والأيديولوجي لممارسي الصمود، وعلى حدّ تعبيرها فهي كانت حقًا محفوظًا للأوروبيين في مواجهة الاحتلال النازي. ثم، فإن احتدام الرد اليائس من المبتلين تحت وطأة الاحتلال والحصار أمر متوقع ومفهوم قليلاً من الحكمة والصحة العقلية. ولكن، أن يعتاد الاحتلال جمالاً مصطنعًا من الغرابة دون أن يجد في هذا النظام الدولي المنقلب من يوقفه عند حده، فهذا يشعل المزيد من النقاشات.

ندين هذه الأساليب المتكبرة في جرم فعل المقاومة، بل وجرم حتى التعبير عن التعاطف مع ضحايا الاحتلال. نستنكر هذه الابتزازات الرخيصة التي تمارس ضد الأصوات الحرة في الغرب بشكل خاص. نرفض هذه الحيل الإعلامية المكشوفة التي تكمم الأفواه وتحدد الكلمات وتستغلها لمصلحتها الشخصية، ثم تستغل هذا لصيد أصحاب الضمائر الحية والمواقف الحرة. ونرى كيف وصل التأثير هنا بالتنمر على أنطونيو غوتيريش فقط لأنه حاول تطبيق الحياد الذي يلزمه ميثاق الأمم المتحدة، وهم يطالبون بتنحيه عن منصبه كأمين عام فقط لأنه أدرك بصدق أن هجمات السابع من أكتوبر "لم تحدث من فراغ" وأنها "لا تبرر القتل الجماعي الذي يشهده غزة".

نعارض أيضًا تحول بعض وسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات لقمع واضطهاد أنصار الدم الفلسطيني وشهداء غزة. الوسائل الرقمية التي يستخدمها، على سبيل المثال، لتقييد المحتوى الذي لا يتفق مع "رغبته" السياسية، صدمت سكان العرب والمسلمين في هذا العالم الافتراضي الذي آمنوا بقوته في تواصل الكتروني واستثمروا فيه من الناحية الاجتماعية والانسانية منذ "الربيع العربي". لكن اليوم، يفاجئهم هذا النظام الإلكتروني بحقيقة أن الحرية على الإنترنت مقيدة وموجهة.

في الأيام الأخيرة، شاهدنا صورًا مؤلمة على الشاشات العربية ستؤثر بشكل كبير على ضمير العالم. تُظهِر هذه الصُور الجثث المؤلمة للأطفال في غزة والمدنيين المستهدفين بوحشية لا مثيل لها. هذه الصُور حقيقية وليس لها أي صلة بالصُور المُزعَمة التي زعم بايدن وفريقه السياسي والإعلامي أنهم رأوها في السر، والتي استُخدمت كذريعة لتدمير غزة وتهجير سكانها. هناك العديد من الصُور الموثوقة والمُفَبرَكة التي ستظهر قريبًا أو لاحقًا وستتطلب التحقيق فيها في المستقبل.

أخشى أن بعض الأوروبيين يرغبون في التخلص من ماضٍ أسود، حيث تعرض سلفهم اليهود للاضطهاد والتعذيب. ولكن، هل سيتم تحقيق التطهير من خلال دعم الجيش الإسرائيلي وممارسته لإبادة جماعية لأطفال غزة؟ أم أنه سيتم تحقيقه من خلال إدانة صادقة لكل أشكال القتل بغض النظر عن جنسية القاتل أو دينه؟ هل لا يزال اليهود جزءًا من النسيج الثقافي والعرقي والديني للمنطقة العربية، تعايشوا فيها مع المسيحيين والأقباط والإيزيديين والصابئة والأكراد والأمازيغ على مر العصور؟ كان الغرب في مرحلة ما لا يمكنه تحمل وجود اليهود بصفة مستقلة، وقد حدث هذا في الماضي. تم طرد الآلاف من اليهود والموريسكيين من إسبانيا قبل خمسة قرون وتم التعذيب والقتل بحقهم. قام النازيون بإحداث محرقة مروعة لليهود. نحن لا نطالب الأوروبيين اليوم بمحاسبة الأخطاء والجرائم التي ارتكبوها في الماضي، فلماذا يتم تحميلنا نحن المسؤولية عن جرائم لم نرتكبها؟ فأطفال غزة الذين تعرضت جلودهم للحرق اليوم ليسوا مسؤولين عن المحرقة في الماضي. وكما أن أهلنا في فلسطين أناس سامون إن كنتم تعلمون، فكيف يتم اتهامهم بمعاداة السامية؟

تقول حركة حماس إنها ترغب في السيطرة الشاملة على صنع قرارات السلام والحرب، بعد أن تعرض الشعب الفلسطيني لخمس حروب في قطاع غزة ضد عدو فاشي متطرف. وتؤكد أن تلك القرارات تتبع أجندات إقليمية لا تهتم على الإطلاق بمصالح الشعب الفلسطيني. وأن المعركة الحالية هي معركة وكالة بين إسرائيل وإيران، اللتان تستخدمان دماء الفلسطينيين بدون أي اعتبار لقيمة تلك الدماء، على الرغم من أنها هي الأغلى في المنطقة وحتى في العالم كله، وبالتالي فهي تنساب دون جدوى أمام الأهداف السياسية الإيرانية والإسرائيلية والأميركية.

تحاول حركة حماس، من خلال قائدها السنوار توسيع نفوذها وقدراتها المحدودة، وعبر الترويج الإعلامي الإخواني الخارجي، أن تصور الحرب بين كيانين ذات تعادل، وهذا تحليل سياسي وعسكري مبالغ فيه، ولكنه لا يعكس الحقيقة الفلسطينية - أننا شعب نعاني من القمع الاحتلال الاستيطاني المستبد والعنيف - بسبب الدعاية الإسرائيلية. فقد تحولت الصورة من شعب ظلم إلى شعب إرهابي غير مستحق للإنسانية، وتلك الدول العالمية تدين الشعب الفلسطيني وتدعم الجاني الحقيقي بأقوى الأسلحة وأحدث التقنيات العسكرية.

تقدمت حركة حماس بفرصة لإسرائيل للمضي قدمًا في توحيد الشعب وراء القضية القومية، بعد انقسام سياسي في المجتمع الإسرائيلي بسبب سياسات بنيامين نتنياهو المتطرفة. استغل نتنياهو هجمات عناصر حماس التي أدت إلى قتل واختطاف في المستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية، بهدف قيادة حملة دولية للقضاء على حماس في قطاع غزة، وبذلك حصل على الدعم السياسي والعسكري الذي سيستخدمه لإنقاذ نفسه سياسيًا من خلال مواصلة ارتكاب جرائمه وحروبه العنيفة ضد السكان الأبرياء في القطاع، الذي تركتهم حماس دون وسائل الدفاع الأدنى، وهذا يوصلني إلى النقطة التالية.

حماس تعلن بكبر وجرأة أن "ما حدث من طوفان الأقصى" لم يكن مفاجئًا، بل هو نتيجة للعمل والتخطيط على مدار سنوات، ولم يتم بذل أي جهود لمساعدة الشعب وتوفير احتياجاته الأساسية. فأين هي مكونات صمود الشعب العزل، المحروم من الأدوية والطعام والمشروبات؟ لماذا لم يتم بناء وتخزين ما يكفي للشعب لشهر أو شهرين؟ ولا يوجد أي عذر لكسر الحصار المفروض. فإذا كان بالإمكان إدخال المواد اللازمة لبناء الأسلحة والصواريخ، فبالتأكيد يمكن أيضًا إدخال الأدوية والمواد الغذائية وتخزينها في مكان آمن لدعم صمود الشعب الذي تركته حماس معرضًا لمعانات الحرب حاليًا، كما كانت الحال في الماضي.

أين يتموضع يحيى السنوار، الزعيم الرئيسي لحركة حماس في قطاع غزة؟ لماذا لم يظهر بنفسه وينشر بيانًا رسميًا حول العملية؟ لماذا لا توجد تصريحات منه حول أنشطة حركة حماس؟ قد سمعنا عن الخلافات بين الأفرع المختلفة لحماس وآرائها تجاه التوجهات الإيرانية في المنطقة، فهل تمت عملية اغتيال يحيى السنوار قبل العملية لضمان تنفيذها، ثم أعلن عن اغتياله بعد انتهاء الحرب؟ هل هناك قتلة يتمكنون من تسريب مكانه وتحركاته من أجل إلحاق الضرر به وتقويض نفوذه في غزة أثناء الصراع؟

في غزة، ستعتمد أية فرصة للتوصل إلى ترتيب أفضل إلى حد كبير على هزيمة "حماس". ومع ذلك، هناك تطورات أخرى قد تزيد من احتمالية تحقيق مثل هذا النتيجة. في الواقع، تسيطر إسرائيل حاليًا على حكومة طوارئ ائتلافية جديدة تضم الوسطيين الذين كانوا يؤيدون في الماضي حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بالإضافة إلى رئيسين سابقين لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس وغادي آيزنكوت. بالتالي، تمثل حكومة الحرب الإسرائيلية مجموعة متنوعة من وجهات النظر التي يمكن أن تساعد في تشكيل ثقل موازن لليمين المتطرف، الذي برز في الساحة السياسية الإسرائيلية واكتسب أهمية وتأثيرًا متزايدين بعد تشكيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحكومة جديدة في نهاية العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد يساعد أيضًا التأكيد على دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط الجديد من قبل إدارة بايدن في تحقيق ذلك وتجعلها ليست محصورة في محاولاتها غير المنتظمة لتقييد البرنامج النووي الإيراني، في الواقع يريد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ذلك ويريد أن يظهر فائدة الدبلوماسية كأداة في السياسة وتعتبر الأزمة الحالية فرصة مثالية لتحقيق هذا الهدف، وهو الآن في طريقه لزيارة العواصم الإقليمية. وعلى الرغم من أن الحرب في غزة أفشلت التطبيع المقترح بين إسرائيل والسعودية والذي توسطت فيه الولايات المتحدة، فإن عملية التفاوض فتحت المجال للتواصل وهناك فرص حقيقية لتنسيق السياسات بين هذه الدول الثلاث فيما يتعلق بمستقبل غزة.

وهكذا، تواجه القوات الإسرائيلية الآن حملة عسكرية محتملة طويلة وصعبة في المنطقة، ولا تزال نتيجتها غير مؤكدة. المقاتلون "حماس" يعتادون على هذه المنطقة المكتظة بالسكان، المليئة بالأنفاق والأفخاخ المحتملة، ويعرفونها بشكل أفضل من خصومهم في الجيش الإسرائيلي، وبالتوازي مع ذلك، فإن قوى خارجية، بما في ذلك إيران وحزب الله اللبناني، قد تشن هجمات على إسرائيل في محاولة لإعاقة أي تقدم إسرائيلي في غزة، ومع ذلك، يظل لدى إسرائيل تفوق في القوة العسكرية. وبمساعدة حليفتها القوة العظمى الولايات المتحدة الأميركية، فإن مرجحية أن تنجح إسرائيل في تحقيق هدفها في القضاء على قيادات حماس وتقويض قدرة الحركة على حكم غزة. وبعد ذلك، ستتوقف العديد من الأمور على الجهة التي ستسيطر على المنطقة بعد انسحاب إسرائيل.

