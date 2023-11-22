وكما يقال إن الحفاظ على السلام أصعب من خلقه، ولذلك فإن إحلال السلام و تثبيته بين مجتمع واحد وبين الدول أو بين دول الجيران ومن ثم فى العالم كله، كان دائما رغبة الأفراد والأسر والمجتمعات البشرية لقد كان القادة الكاريزمية والاقوياء والمهتمين والعادلين يحاولون باقصى قوتهم وجهدهم في تحلال السلام الاجتماعي بين مختلف الطبقات وحاولوا منع الخلافات العرقية والدينية والطائفية والاقليمية من التسبب في الخلافات والشبهات والانقسامات والحروب والصراعات الدموية ومنع الانسان لكى يقتل اخاه الانسان واستمروا لمنع الظلم بين الطبقات وافراد المجتمع. لأن هؤلاء القادة والحكام المسالمين يفهمون معنى ومفهوم السلام جيدًا ويعرفون جيدًا أنه لا يمكن إلا من خلال السلام والأخوة والوحدة والتكاتف يمكن أن تتحقق وتعزز التنمية والتقدم والرخاء والعدالة في البلدان والمجتمعات. وبالعكس فان الحروب والصراعات الدموية تؤدي دائما إلى زيادة الدمار وظواهر الفقر والبطالة والجوع والجريمة، والمجتمعات والطبقات وعلاقاتها في حالة اضطراب والتخلخل.

ورغم كل هذه الحقائق فإن العالم والإنسانية والحضارات المختلفة ومراحل الحياة المختلفة على هذا الكوكب لم تخلو من الحروب والدمار والصراعات الدموية والاحتلال والقتل والتقطيع على يد الآخرين، واسباب ودوافع كل هذه الحروب والويلات بمرور التاريخ تعود الى الرغبات النرجسية للقادة والطغاة والملوك الدكتاتوريين، من اجل توسيع صلاحياتهم وإشباع غرائزهم الأنانية وتحقيق كافة ملذات وضروريات حياتهم، غير مدركين أن السعادة وراحة البال أعظم بكثير من السعادة المؤقتة الدنيوية والسلطوية، كما يجهلون حقيقة أن الانتصارات الحقيقية والدائمة تلك التي تأتي من السلام، وليس النصر في الحروب.

ولحسن الحظ، في هذا العصر المتقدم من العالم، بسبب التكنولوجيا والاتصالات والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومرحلة العولمة، فان الإنسانية والمجتمعات الإنسانية يعملون معا لتحقيق الاستقرار وإرساء السلام الحقيقي في كل ركن من أركان العالم، وكذلك إرادة المجتمعات البشرية المتقدمة والمتخلفة في غرب وشرق العالم، في جنوب الكرة الأرضية وشمالها، ورغبة الناس في السلام والمصالحة والتعايش معا أقوى من قوة الحرب ورغبتها واقوى بكثير من أصوات المدافع والطائرات والقنابل والدبابات والكلاشينكوف.

الان الإنسانية معًا ضد الحروب الدامية والجميع يطالب بحماية حقوق الإنسان والأطفال والمسنين والمعاقين والأسرى ولاجئي الحروب. لذا اطمئن كل الاطمئنان بان إرادة وطلب تثبيت و فرض السلام فى العالم سوف تنتصر على إرادة اللا مشروعة للحروب والاقتتال بين المجتمعات والدول والشعوب.

وأبرز الأمثلة على ذلك هو التنسيق والوحدة والإرادة بين شعوب العالم لفرض السلام ووقف الحرب الدموية بين فلسطينين وإسرائيل المستمرة فى قطاع غزة منذ ما يقرب من 50 يوما بأعنف الطرق وأكثرها دموية ومع الاسف الشديد فان اكثرية الضحايا بين الاطفال والنساء والمسنين العزل.

إن المظاهرات الحاشدة في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وحتى الولايات المتحدة، وكذلك داخل الجاليات اليهودية وفي إندونيسيا وماليزيا وأستراليا وغيرها، هي علامة مهمة على بقاء ضمائر الناس حية وإن النزعة الإنسانية مترابطة في جميع أنحاء العالم. وان العالم والجميع متحدون في المعاناة والبؤس، وفي هذا العصر وهذه المرحلة يكون للحروب والصراعات تأثير كبير بشكل مباشر أو غير مباشر على السياسة والاقتصاد والحالة الاجتماعية والأمنية للشعوب جميعا، لذا يعملون معا لفرض إرادة السلام الدائم والصادق لكى لا ينتشر الدمار في العالم وسيصرخ الجميع معا بصوت عال ويرددون النصر لسلام واللعنة على الحرب.

وكما يقول المثل فإن السلام يصنعه دائما ويعززه ويحميه الشجعان، بينما يلجأ الجبناء والأنانيون والنرجسيون إلى الحرب والدمار لحماية أنفسهم والاختباء خلف أسوارهم المنهارة وأحلامهم المهتزة. ومن حسن الحظ فى عالمنا اليوم ان صوت السلام هو أجرأ وأوسع وأقوى من صوت المحاربين. وان المحاربين ومناصرهم منبوذين وملعونين إلى الأبد ونصيبهم الخزي والعار في الدنيا والاخرة.

لذلك، ومن أجل حماية الإنسانية وهذه الحضارة المتقدمة، لا بد من إحلال السلام الحقيقي، وعلينا جميعا أن نصبح الحصن والشورا الحصين للحفاظ على السلام العالمي بغض النظر عن الاختلافات العرقية والدينية والطائفية بين الناس والشعوب والمجتمعات البشرية.

نعم للسلام واللعنة للحرب ودعاة الحرب في العالم لذا ولتوطيد السلام يجب علينا جميعا أن نكون مستعدين للحرب من أجل ذلك الهدف لأن السلام هو دائما أم الرخاء والتقدم والتنمية والأخوة والوحدة والعدالة الاجتماعية بين الناس والإنسانية هي أكثر إشراقا في ظل السلام وأكثر قتامة في ظل الحرب والدمار.

