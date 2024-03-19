الحديث عن التاريخ والرجال، والمواقف العظيمة، والتضحيات، يحتاج دائماً إلى ضمير حي يفصل بين المشاعر والعواطف من جهة، وبين الضمير والحقائق من جهة ثانية، فالتاريخ لا يرحم الأقلام التي تعاني من أزمة الحقيقة والشجاعة في كتابة وتدوين الأحداث، فالكل يقف أمام الله يوماً ما وكل نفس بما كسبت رهينة. فالحقيقة ستظهر يوماً ما مهما حاول الخونه والجهلة تظليلها أو تجهيل الناس بها.

عبد العزيز الحكيم الابن الأصغر لمرجع الطائفة الإمام الحكيم ولد عام 1950 في النجف الاشرف وتتلمذ على يد والده وأخوته الكبار، والإمام الشهيد الصدر والإمام الخوئي، فتربى على القيم والشجاعة ومقارعة الظلم والاستبداد وكان أحد الأذرع المهمة للشهيد الصدر محمد باقر. فظهر حبه وتمسكه بالمرجعية منذ نعومة أظافره. بعد مجيء البعث إلى السلطة وإعدام الإمام الصدر عام 1980 هاجر إلى الجمهورية الإسلامية واسس جماعة العلماء المجاهدين، وانضم مع الجماعة الى فيلق بدر والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق. من هنا، أعلن معارضته بقيادة السيد محمد باقر الحكيم لنظام البعث عالمياً وبصورة صريحة.

مثل تحديًا كبيراً للنظام البعثي طيلة 23 عاماً حيث مثل المعارضة العراقية والمجلس الاعلى في كل المؤتمرات الدولية لنصرة الشعب العراقي أبرزها طهران، بيروت، دمشق، لندن، أربيل، واشنطن ومقر الأمم المتحدة وكذلك مخيمات اللجوء في الاهواز ورفحاء، واجه النظام في الاهوار وفي عدة معارك ضارية على طول الحدود من بنجوين الى الفاو. كذلك مثل عنصر الوحدة في التلاحم بين المعارضة العراقية وحل الاشكالات خصوصاً بين البارتي واليكتي في عقد التسعينات، وبين الموتمر الوطني والاحزاب الاسلامية في نفس الفترة.

الدور الاكبر للسيد عبد العزيز الحكيم كان بعد سقوط النظام وشهادة السيد محمد باقر الحكيم وتوليه زعامة المجلس الاعلى والمكون الاكبر، وربط كل ذلك بما رسمته المرجعية العليا مقابل الخطة الأميركية في ادارة الدولة واقرار الدستور، فكان مطيعاً للمرجعية في تطبيق كل ما ارادته وفرضه على الحاكم المدني بول بريمر في اقرار الانتخابات وكتابة الدستور بمجلس منتخب شعبياً.

بعد ذلك بدأ برسم ملاحم الدولة بهدوء وبدون ضجة، من اخراج العراق من البند السابع للامم المتحدة والغاء ديون العراق في نادي باريس واقرار قوانين تخص المكون الاكبر داخل المجلس التشريعي من قوانين تخص العتبات والشعائر الحسينية والمرجعيات الدينية والاسلام وغيرها، كان له دور مهم في تهدئة الوضع الامني المشتعل طائفياً بعد تفجير قبة الامامين العسكريين عام 2006. عالج جميع الازمات بحنكة وسعة صدر وبهدوء كبير فكان القائد الذي يحوك التفاصيل وبيده القرارات، تنازل كثيراً من اجل المكون الاكبر ورسم خارطة طريق لازال الجميع يلتزم بقواعدها.

رحل عبد العزيز الحكيم، بعد أن ترك وراءه بصمات لا يمكن محوها يوماً ما، ثبتت في الدستور وفي قوانين النظام العراقي الجديد، أبرزها أن العراق يحكم بالاغلبية، وانه بلد مؤسسات لا يمكن أن يقاد الا من خلالها، بعد ان كتبت في جميع اروقة الدولة احرف المكون الاكبر التي غابت عن الدولة لاكثر من ألف عام، وحفظ التاريخ لذلك الرجل أنه موسسها وبجدارة... انه عبد العزيز محسن الحكيم الرجل الذي أسس الدولة العراقية الفتية... وبصمت.