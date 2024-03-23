بعد مرور أسبوعين على الانتخابات البرلمانية الصورية في إيران، نشهد تصاعداً للصراعات داخل النظام، سواء بين الخاسرين أو الفائزين في هذه التمثيلية، وكذلك بين المرشحين للمجلس (البرلمان). فهم يتبادلون الاتهامات بالتزوير، وحشو صناديق الاقتراع بأصوات مزورة، وشراء وبيع الأصوات، والرشوة. وتفاقمت هذه الخلافات لدرجة أنَّ المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، عندما تحدث للمرة الأولى بعد الانتخابات، حذر من تداعيات "الخلافات والأعمال العدائية".

ومن المفارقات بالنسبة إلى النظام أنَّ نتيجة "تطهير" المرشحين أحدثت مرارة وتركت طعماً غير سار في فم زعيم النظام. هذا في حين أن الاحتيال كان دائمًا وسيلة فعالة وطريقة عمل النظام في سياساته.

ومن خلال الاحتيال، لم يسمح النظام ولو لعضو واحد من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالوصول إلى الولاية الأولى للمجلس في الانتخابات الأولى بعد ثورة 1979. وبالمثل، فمن خلال الاحتيال تمكن النظام من ترسيخ حكمه خطوة بخطوة.

في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2005، تقدم أكبر هاشمي رفسنجاني، رجل الدين الأعلى رتبة في نظام الملالي، على محمود أحمدي نجاد، المرشح المفضل لخامنئي. ولكن من خلال الاحتيال وتزوير الأصوات، ضمن خامنئي فوز أحمدي نجاد في الجولة الثانية.

وفي عام 2009، حصل أحمدي نجاد مرة أخرى، من خلال الاحتيال، على ولايته الثانية في ما يسمى بالانتخابات الرئاسية. وكان التزوير في تلك الانتخابات واسع النطاق لدرجة أن رفسنجاني أعرب عن خيبة أمله قائلاً: "أعوذ بالله من كل هذا التزوير".

وفي الواقع، كان خامنئي يحقق دائمًا النتائج المرجوة من خلال الاحتيال. ومع ذلك، يبدو أن الوضع مختلف هذه المرة. فمن ناحية، يعترف قادة النظام بمرارة الانتخابات المزورة. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أصوات المطلعين المحبطين، وأصبحت فضائح الاحتيال تنكشف أكثر فأكثر كل يوم.

في 8 آذار (مارس)، نقلت قناة "تليغرام" التابعة لمنفذ "عدة ثواني" الإخباري عن الصحفي أحمد زيد ابادي قوله: "قد يأتي يوم يصبح فيه الأفراد الذين حصلوا على 20 صوتًا من أفراد أسرهم ممثلين لطهران". كما نقلت القناة نفسها عن محلل النظام عباس عبدي قوله، إن "نسبة المشاركة هي 30 بالمئة ورقم 40 بالمئة [الذي أعلنه مقر الانتخابات التابع للنظام] مجرد مزحة". وأشار إلى أن من بين هذه الأصوات ما بين 6 و7 بالمئة أصوات باطلة، ويجب خصمها من هذا العدد. وبعض هذه الأصوات هي أيضًا تلك التي تُمنح ببطاقات الهوية الوطنية. وأضاف بلهجة ساخرة: "حالياً أنا شخصياً لا أعلم هل أدليت بصوتي أم لا".

في 9 آذار (مارس)، كتبت صحيفة ستاره صبح الحكومية، فيما يتعلق بمختلف أساليب الاحتيال المستخدمة في الانتخابات الصورية الأخيرة، أن "الحصول على الأصوات ببطاقات الهوية الوطنية ورخص القيادة وجوازات السفر لم يسبق له مثيل في أي انتخابات سابقة. وبما أن بطاقات الهوية الوطنية للأفراد موجودة في حوزة مؤسسات النظام ومدارسه وغيرها، فهناك احتمالية إساءة استخدامها، وكانت هناك حالات من هذا القبيل. والسؤال هو، لماذا يُسمح بجمع الأصوات بوثائق هوية بديلة عندما يكون لدى الأفراد بطاقات الهوية الوطنية؟ الجمهور غير مقتنع ولديه شكوك بهذا الأمر".

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن استخدام رمز الهوية الوطنية للتصويت قد استخدم عن عمد وعن علم من قبل النظام كوسيلة رئيسية للاحتيال منذ البداية. والدليل على هذا الادعاء هو رسالة من الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات متنقلة (تعمل تحت العلامة التجارية Hamrah Aval)، والتي كشفت عنها مجموعة انتفاضة حتى الإطاحة، وهي مجموعة منشقة استولت على خوادم المجلس وأطلقت مجموعة من الاتصالات الداخلية السرية للنظام.

وفي 17 كانون الثاني (يناير)، أرسل الرئيس التنفيذي للشركة مذكرة سرية إلى وزير الداخلية أحمد وحيدي ونسخة إلى رئيس المجلس محمد باقر قاليباف. وجاء في الرسالة: "إذا اعتمدنا فقط على التحقق من الهوية عبر الإنترنت بدلاً من ختم بطاقة الهوية، فيمكن للناخب الذي يحمل بطاقته الوطنية زيارة صناديق اقتراع متعددة والإدلاء بأصوات متعددة. يمكن للناخب بعد ذلك نشر الفيديو عبر الإنترنت والتشكيك في نزاهة وصحة العملية الانتخابية برمتها. لذلك، أرجو منكم، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة التحقق من الهوية عبر الإنترنت، استخدام طريقة التحقق من الهوية دون اتصال بالإنترنت وختم بطاقات الهوية في جميع مراكز الاقتراع. وبخلاف ذلك، فمن الواضح أن هذا المشغل لا يمكنه تحمل أي مسؤولية عن العواقب المحتملة لهذا الأمر".

وبالإضافة إلى فضيحة تزوير الانتخابات، التي تسببت في حدوث اضطراب في المجلس الذي لم يتم تشكيله بعد، فقد تم التشكيك أيضًا في شرعية مجلس صيانة الدستور ونظام الملالي من قبل الملالي التابعين للنظام. ويشير أحد الملالي البارزين، محمد سروش محلاتي، في تدوينة له على تلغرام، إلى أنه بحسب دستور النظام، فإن شرعية المرشد الأعلى تعتمد على الحصول على أصوات أغلبية الشعب. وكتب: "إنها انتخابات واحدة فقط لها علاقة مباشرة بشرعية النظام، وانخفاض الأصوات في تلك الانتخابات يخل بمرتكزات شرعية النظام، وتلك الانتخابات هي انتخاب مجلس الخبراء... ولا يمكن للمرشد الأعلى الذي يتم انتخابه بأغلبية 40 بالمئة من الخبراء أن يتولى منصب القيادة ويتولى شؤون البلاد ومسؤوليات القيادة".

تشير هذه العبارات "لو" و"لكن" إلى أن النظام واجه حجر عثرة في هندسة مجلس الخبراء أيضاً، الذي يفترض أنه مسؤول عن تحديد خليفة لخامنئي. لكن السؤال المهم هو لماذا، بالرغم من عمليات الاحتيال الكبيرة هذه وهندسة نسبة المشاركة من 8.2 بالمئة إلى 40 بالمئة، وهو ما يعني مضاعفتها بخمسة، لم يكن الاحتيال هذه المرة غير فعال فحسب، بل أصبح أيضًا حجر عثرة أمام النظام.

في الأول من آذار (مارس)، وصفت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المقاطعة واسعة النطاق للانتخابات بأنها استفتاء لإسقاط النظام وكتبت: "لا شك أن خامنئي ونظام ولاية الفقيه سيخرجون من هذه المسرحية، أضعف بكثير وأكثر هشاشة من أي وقت مضى، الأمر الذي سيعجل بالإطاحة بهم. إن الـ 'لا' الحاسمة التي قالها الشعب الإيراني في المقاطعة الواسعة تشير إلى الانتفاضات المزدهرة، والتي ترددت أصداءها بالفعل في جميع أنحاء البلاد، مما يبشر بالسقوط الوشيك لنظام الملالي".