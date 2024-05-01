بالرغم من التحذيرات الدولية من خطورة المجاعة والأمراض المعدية، تواصل حكومة الاحتلال الفاشية منع طواقم الإغاثة الدولية من إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يوصف ما يجري فيه بأنه وصمة عار يمس ضمير العالم الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان.

من الواضح أن استمرار استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لمنع وقف الحرب على غزة وإصرارها على استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وإفشالها قرار مجلس الأمن بمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يثبت أنها الشريك الفعلي في العدوان، ويكشف زيفها وكذبها وعنصريتها وتناقض أقوالها مع أفعالها بأنها تدعم حل الدولتين، والإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية المجازر والتطهير العرقي بالأرض الفلسطينية.

وما يجري بالجامعات الأميركية من مظاهرات طلابية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وانتقل إلى الجامعات الأوروبية، سيأتي ثماره بوقف هذا العدوان، ونستغرب القيام بمنع التظاهر واتخاذ الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ولا بد من العمل على اتخاذ خطوات عاجلة نحو ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها القانون الدولي والقوانين الإنسانية وارتكابها جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وما من شك في أنَّ الحراك الدولي يعد خطوة مهمة من أجل توسع نطاق التضامن الدولي، والوقت حان لتشكيل جبهة دولية لإنهاء الاحتلال، تشارك فيه كل الأحزاب والحركات السياسية في أوروبا، والولايات المتحدة، وأميركا الجنوبية، وأفريقيا، وآسيا، والعالم العربي لوضع حد للظلم التاريخي الواقع بحق الشعب الفلسطيني.

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مشاهد المقابر الجماعية تكشف يوماً بعد بعد حقيقة الاحتلال، حيث يتطلب العمل على فتح تحقيق دولي واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استمرار المجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال والتي تؤكد بأنها دولة مارقة على القانون الدولي ويجب فرض عقوبات عليها ومحاسبة من يرتكب جرائم الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

في ظل هذا الحراك الدولي لا بد من الدعوة إلى الكل الفلسطيني لتوحيد الصف ولم الشمل لإفشال جميع المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز صمود أهلنا وشعبنا الصامد خاصة في غزة ومدينة القدس المحتلة، والتأكيد مجدداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي خيمتنا وعنواننا وقرارنا الوطني المستقل.

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على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة من أجل فرض عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، رداً على خرقها للقوانين الدولية وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية ويجب التحرك الفوري لضمان العمل على تحديد آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى انهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ويجب العمل فوراً على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، إضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، والشعب الفلسطيني يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجيره خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ويجب التحرك الدولي في إطار العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.