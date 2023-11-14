مباراة سموحة | كرة سلة ضد المصرية للإتصالات | كرة سلة
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 على الساعة 16:00
الملعب:
القنوات الناقلة : 14-11-2023 - 18:00--
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