  • العدد 8440 الثلاثاء 04 يونيو 2024
  • آخر تحديث 23:42:07 GMT
اشترك في رسالتنا البريدية
إيلاف
loader
الانتخابات البريطانيةالانتخابات الأميركية 2024حرب غزةمذيعة إيلاف الذكيةالأزمة الأوكرانيةإيران

مباراة جنت ضد زوريا

الخميس 30 نوفمبر 2023 على الساعة 17:00

جنت

14

انتهت

زوريا

الملعب:

القنوات الناقلة : 30-11-2023 - 19:45--

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الأكثر قراءة

ماكرون يسأل.. متي؟ ومبابي يجيب

ماكرون يسأل.. متي؟ ومبابي يجيب "الليلة الليلة"!

إيلاف- متابعة
  • منذ يوم
  • 0
مودريتش

مودريتش "يقرر مصيره" ويرفض عرضين كبيرين

مراسلو إيلاف ووكالات
  • منذ ٢ أيام
  • 0
مبابي يفجرها.. هددوني في باريس بعدم اللعب مرة أخرى!

مبابي يفجرها.. هددوني في باريس بعدم اللعب مرة أخرى!

إيلاف- متابعة
  • منذ ٩ ساعات
  • 0

"مدرسة غوارديولا" تتمدد.. ماريسكا مدرباً لتشلسي

أ. ف. ب.
  • منذ يوم
  • 0
صحيفة اسبانية تكشف

صحيفة اسبانية تكشف "سر الريال".. "الخوف"!

إيلاف- متابعة
  • منذ ٢ أيام
  • 0
وأخيراً.. مبابي مدريدي

وأخيراً.. مبابي مدريدي

إيلاف- متابعة
  • منذ يوم
  • 0

إخترنا لكم

"إيلاف" تسأل.. ماذا سيفعل العرب في مواجهة اسرائيل بالأولمبياد؟

إيلاف- متابعة
  • منذ ٢٦ أيام
  • 0