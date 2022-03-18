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أبوظبي: ضمن دورته التاسعة عشر في تحت شعار "فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة"، يعلن مهرجان أبوظبي عن جولة عدن العالمية للميتزو سوبرانو الأميركية الشهيرة، وأحد أبرز مغنيات الأوبرا على مستوى العالم، جويس دي دوناتو، والتي تقدم خلالها مجموعة من العروض في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا؛ وذلك في الفترة من 2 أذار/مارس وحتى 24 نيسان/أبريل 2022.



هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي

من جانبها، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، "إنّ أعمال التكليف المشتركة التي يقدمها مهرجان أبوظبي بالشراكة مع أكثر من 35 مؤسسة ثقافية ومهرجاناً دولياً، تعكس مكانة الإمارات في مشهد الثقافة العالمية، وتأتي ترجمةً للرؤية الثقافية لأبوظبي في ترسيخ مكانتها عاصمةً للثقافة والفنون وحاضنةً للإبداع، وإسهاماً في تعزيز الحضور الإماراتي عالمياً".

وتابعت: "يسرُّنا أن نكون شركاء في دعم جولة عدن وتقديمها في أهم العواصم العالمية، للميتزو سوبرانو المتألقة جويس دي دوناتو ترافقها أوركسترا إل بومو دورو الإيطالية العريقة، بإخراج الفرنسية الاستثنائية ماري لامبرت – لي بيهان، لما تمثله هذه الجولة، في عرضها العالمي الأول، وعبر محطاتها في كل من الولايات المتحدة، وأميركا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا وأفريقيا، من تضامن عالمي وما تجسده من إيمان بقدرة الفنون على عبور الحدود وإلغاء حواجز اللغة وبناء جسور التلاقي وحوار الثقافات".

وختمت إبراهيم بالقول: "يسهم هذا العمل المتميز في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، ويحمّل الموسيقى رسالة التضامن الإنساني في حفظ الحياة والبيئات الطبيعية كموارد مستدامة للأجيال القادمة".

وتصطحب جويس دي دوناتو، الحاصلة على جائزتي جرامي، وجائزتين من جراموفون "أفضل مغنية في العام"، و4 جوائز من إيكو كلاسيك الألمانية، الجمهور في رحلة مع الألحان الفريدة لفرقة الأوركسترا الإيطالية العريقة "إل بومو دورو"، وإبداع المخرجة المسرحية الفرنسية ماري لامبرت، ليقدموا معاً مجموعة من المقطوعات الأوبرالية الآسرة.

جولة أوروبا والولايات المتحدة

وتبدأ جولة أوروبا، في الثاني من أذار/مارس وتستمر حتى 27 أذار/مارس؛ حيث تقدم عروضاً في مسرح قاعة هنري لو بوف المرموقة في بوزار ببروكسل، وقاعة فيلهارموني لوكسمبورغ، ومسرح أرنهيم الموسيقى، ومسرح الكونسيرت خيباو في مدينة أمستردام، وبيت الموسيقى في مدينة ألبورغ بالدنمارك، دار أوكسترا فيلهارموني هامبورغ، وقاعة كونسيرتهاوز في فيينا، ومسرح موبا Müpa في بودابست بالمجر، وقاعة زريادي Zaryadye في موسكو، وفيلهارمونيك سان بطرسبرج في روسيا.

فيما تقدم جويس دي دوناتو، على مدار 9 أيام خلال الفترة من 5 – 24 نيسان/أبريل، عروض في الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا، والتي تبدأ مع فعالية العاصمة البريطانية لندن بمركز باربيكان، ثم قاعة الحفلات الوطنية في العاصمة الأيرلندية دبلن، ومسرح فولي في مدينة كانساس سيتي، وقاعة هيل في آن أربور، ومسرح هاريس في شيكاغو، والمعهد الموسيقي الملكي في تورونتو، وقاعة كارنيجي في نيويورك، ومركز الموسيقى في واشنطن بأميركا.

ويمكن للراغبين في الاطلاع على جدول ومواعيد الفعاليات الموسيقية لجولة عدن الموسيقية العالمية زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3spm63w، كما يمكنكم معرفة فعاليات برنامج مهرجان أبوظبي 2022 عبر الرابط التالي: https://abudhabifestival.ae/programme-2022/?lang=ar.

فعاليات المهرجان

يذكر، أن فعاليات برنامج فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2022، تنعقد تحت شعار "فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة"، برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، وبدعم من شريك المهرجان الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وشريك الطاقة جي أس إنرجي GS Energy.

ويسهم مهرجان أبوظبي من خلال فعالياته الفنية والموسيقية في ترسيخ مكانة العاصمة منصةً إبداعية عالمية، في إطار تصنيفها "مدينة الموسيقى" من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وفي تعزيز موقعها كمركز متنامي الأهمية على خريطة الموسيقى العالمية، باعتبارها موطناً لمنظومة موسيقية مرنة ومستدامة قائمة على الابتكار. ويشارك في دورة المهرجان لعام 2022، أكثر من 1000 فنان من مختلف أنحاء العالم، يقدمون أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية، إلى جانب جولتين موسيقيتين عالميتين، و17 عرضاً لأول مرة عالمياً.