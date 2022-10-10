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وقعت المخرجة النيوزلندية "جين كامبيون" في حب كتاب "قوّة الكلب" للروائي الأميركي توماس سافاج الذي نشر في عام 1967، والتي حولتها إلى فيلم يحمل نفس الاسم، وكان لها تأثير مباشر عليها لفترة طويلة، وبقي حاضراً في مخيلتها لفترة طويلة.

يأسرك الفيلم بجوه الحميمي، فأنت تأخذ الكثير من الوقت لشخصيات متناقضة تماماً.

بالنسبة لها كما تقول: هناك تناقضات في الفيلم وحاولتُ مواجهتها بصرياً. الفيلم يبدو الأمر كما لو أن الأبطال عالقون على متن قارب صغير في وسط المحيط، معزولين تماماً. الشخصيات وحيدة، خاصةً روز، التي لا تتاح لها فرصة الخروج والاستمتاع بالحياة، وشخصية روز الأنثوية أصبحت مدمنة على الكحول وتتحمل ما يحدث لها بشكل سلبي، وبعض النساء اليوم لديهن، بالتأكيد، مشاكل مع الورد. لكنني أعتقد أنه كان من المهم أن نظهر لهن من جانبهن ثنائي الأبعاد أيضاً، لأن هذا كان واقع النساء اللائي عشن في ذلك الوقت، و لم يكن لديهن الكثير من الخيارات، أو الجرأة والتناقض الذي يبدون عليه فيما حولهن.



اليوم يتم إدانة الناس بسرعة كبيرة، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. فبمجرد وصم شخص ما على أنه "الشرير"، من الصعب التخلص منه مرة أخرى. لقد فقد تعقيد الناس تماماً اليوم، وكذلك كيف يؤثر هذا التعقيد علينا فيما بيننا. لهذا أعتمد على التناقض في الأرقام. لا يوجد أحد جيد أو سيئ بالمطلق.. فأنا لطالما رفضت الرسم بالأبيض والأسود في أفلامي.



المخرجة النيوزلندية جين كامبيون

ـ فازت النساء هذا العام بالجوائز الرئيسية في كان والبندقية، وتم تكريمك أنت بجائزة المخرج في Lido هل ترين منعطفاً في التعامل مع المرأة في صناعة السينما؟

كنتُ سعيدة حقاً بجوائز جوليا دوكورناو، وأودري ديوان. أعتقد أن أفلامي تستحق هذه الجوائز. ونعم، أستطيع أن أرى أنّ الكثير يتغير في عالم السينما. قد لا يكون تسونامي حتى الآن، لكنه موجة خطيرة يمكن رؤيتها من بعيد.. وبالنسبة لي، لا يمكن أن تسير الأمور بالسرعة الكافية، لأن النساء أخيراً متساويات في الفيلم.



ـ كنت أول امرأة تفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1993. هل تشعرين بأنك رائدة؟

لا أعرف، لأن الأمر استغرق ما يقرب من ثلاثين عاماً. كنت ممتنة جداً في ذلك الوقت، لكن ربما لم أكن رائدة حقيقية. على الرغم من أنني ناضلت من أجل المساواة بين الجنسين في ذلك الوقت وما زلت أفعل ذلك اليوم. كان على الرجال في صناعة الأفلام أولاً أن يغيروا السرعة ليدركوا ما حدث. وهذه الذكورة السامّة التي كانت موجودة ولا تزال موجودة في الأعمال موجودة أيضاً في "قوّة الكلب". شخصية فيل في بعض الأحيان مثل الوحش لأنني أراها من خلال عيون أولئك الذين يخافونه.



ـ مع دونالد ترامب، ظهرت الرجولة السامّة على الساحة السياسية العالمية. ما سبب هذه السمية؟

بالطبع، شعر الجميع بهذا السام طالما كان ترامب رئيساً في Phil يتم تصوير هذه الذكورة بشكل جيد للغاية، لأنه راعي بقر، وغالباً ما يتم تصوير عالم رعاة البقر بطريقة رومانسية. يتعلق الأمر بالبساطة، "الصادقة". لكن هناك المزيد: كان فيل وشقيقه يديران واحدة من أغنى المزارع في مونتانا، ومع المال تأتي السلطة. أعتقد أنَّ الأمر يتعلق حقاً بالسلطة وكيفية استخدامها.

هذه ليست بالضرورة سمة ذكورية بحتة، لأنه يمكنك غالباً رؤية ما تفعله النساء عندما يكون ذلك في موقع قوة. إذن يتعلق الأمر بالشعور المسكر بالقوة، وهذه القوة تقوم على الملكية والمال. هنا يكمن الشر.



ـ تلعب المثلية الجنسية أيضاً دوراً في الفيلم. هل كان "جبل بروكباك" مرجعاً لك؟

ليس حقاً، لأن القصة، بعيداً عن البيئة الغربية تختلف تماماً عن قصة "قوة الكلب". لكنني مستوحاة من آني برولكس، التي كتبت جبل بروكباك، لأنها نشرت وأشارت إلى قصتها القصيرة المبنية على رواية الروائي توماس سافاج. كان من المهم بالنسبة لي أن أقابل آني قبل الفيلم وأتحدث معها عن القصتين.



- كانت معرفتك بهذا الأمر مفيدة للغاية. وكان لا بد من وقف إطلاق النار بسبب كورونا. هل أصابك ذلك بشدة؟

في البداية نعم. كنا قد أنجزنا حوالي 50 بالمائة من الفيلم بحلول الوقت الذي تم فيه إغلاق جميع أنحاء نيوزيلندا. ثم بالطبع كان علينا التوقف عن إطلاق النار أيضاً. في البداية اعتقدت أنها كانت كارثة. ولكن بعد ذلك استخدمت ميزة "الإغلاق" لإلقاء نظرة فاحصة على المواد التي التقطتها حتى الآن، وبمرور الوقت طورت شعوراً مختلفاً تماماً عنها. عندما استأنفنا التصوير أخيراً وانتهينا من الفيلم، كان من الواضح لي أن الإغلاق والتفكير في الموضوع قد أسفرا عن فيلم مختلف تماماً.

الفيلم من إنتاج منصة نتيفلكس، وميزانية الفيلم تبلغ حوالي 30 مليون دولار، ويمكننا التعامل معها بحرية تامة. لا أحد يتدخل من حيث التنفيذ، ونتيفلكس أعطتنا حرية في التصرف، وأنا أتفهم الضغوط التي تتعرض لها الاستوديوهات لأنه يتعين عليها تحقيق الربح وهذا هدفها.



الجدير ذكره أن المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون 67 عاماً سبق لها أن فازت بجائزة "لوميير" السينمائية في مدينة ليون الفرنسية، مهد انطلاق الفن السابع على يد مخترعيه الأخوين لومبيير، كما نال فيلمها "ذي بيانو" جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي عام 193 وجائزة أوسكار كأفضل سيناريو.

