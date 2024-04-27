إن كنت من محبي السينما، فستجد في هذا المقال عرضاً مختصراً لـ11 فيلما منتظرا خلال شهر مايو/أيار.

1. إذا (If)

ماذا لو لم يكن أصدقاء الأطفال الخياليون، خياليين فعلا؟ ماذا لو كانوا مخلوقات حقيقية اضطرت إلى التسكع هائمة على وجهها ومنسية، بعد أن كبر الأطفال الذين اعتادوا اللعب معها؟ هذه هي الفرضية التي بني عليها فيلم "إذا"، وهو كوميديا عائلية من تأليف وإخراج جون كراسنسكي، يلعب فيها رايان رينولدز وكايلي فليمنج دور شخصين وحيدين في العالم يمكنهما رؤية تلك الأشياء المنسية .

وخلال أحداث الفيلم يُعير ستيف كاريل، صوته لحيوان عملاق ذي فروة يدعى "الأزرق". ويقول كراسنسكي إن الفيلم مستوحى من ألعاب ابنتيه، وأيضا من زوجته، إميلي بلانت.

ويضيف كراسنسكي في مجلة انترتينمنت ويكلي:" أتذكر إميلي وهي تقول لي: أنا سعيدة حقا لأنك تفعل هذا. سألت: لماذا؟. فقالت:لأن العيش في ذلك المكان المظلم صعب حقا لفترة طويلة جدا. واعتقدت أنها تعرف ما الذي تتحدث عنه".

ومن المتوقع أن يتم عرض الفليم في 17 مايو/أيار

Neon

2. أحلام الروبوت

يروي فيلم بابلو بيرغر الكرتوني الإسباني الفرنسي المرشح لجائزة الأوسكار، والمقتبس من رواية سارة ارون المصورة، الحكاية المبهجة لكلب يدعى دوغ يعيش بمفرده في عام 1980 في نيويورك.

تتغيرحياته عندما يشتري إنسانا آليا اسمه "روبوت"، ويكتشف كم هو ممتع أن يكون لديك صديق مقرب. ولكن بعد ذلك يعلق الروبوت على الشاطئ، وراء بوابات مقفلة. هل يستطيع "دوغ" التصرف بدونه؟.

أحلام الروبوت مليئ بالنكات الذكية والأفكار البارعة والحقائق المؤثرة، ومع ذلك يتم كل ذلك دون حوار. إن الفيلم واحد من أفضل أفلام الرسوم المتحركة في السنوات الأخيرة.

سيتم عرض الفيلم في 9 مايو/أيار في ألمانيا، وفي 31 مايو/أيار في الولايات المتحدة.

Sony Pictures

3. فيلم غارفيلد

تأتي واحدة من أطرف اللحظات في "ومبي لاند" عندما يسأل بيل موراي المصاب بجروح قاتلة، عما إذا كان يشعر بأي ندم. مع أنفاسه الأخيرة يجيب: "غارفيلد، ربما".

ربما لم يكن موراي من المعجبين بفيلم "غارفيلد" الذي أعار فيه صوته لقطة، لكن الفيلم الجديد شيء مختلف. فيلم غارفيلد الذي أخرجه مارك ديندال هو رسوم متحركة مليئة بالإثارة. كريس برات يعير صوته لشخصية غارفيلد، على الرغم من أنه بالنظر إلى أنه أيضا يجسد الشخصيات الرئيسية في فيلم ليغو وفيلم سوبر ماريو بروس، فإن هذا ليس الخيار الأكثر إبداعا لرسوم متحركة تحمل كلمة "فيلم" في العنوان.

سيكون الفيلم في صالات العرض من 24 مايو/أيار.

Focus Features

4. العودة إلى الأسود (Back to Black)

كانت إيمي واينهاوس واحدة من أهم مؤلفي الأغاني والمغنيات في جيلها، لكنها توفيت في عام2011 عندما كانت تبلغ من العمر 27 عاما فقط ، بعد سنوات من محاربة الإدمان والتهرب من مصوري صحافة التابلويد. في عام 2015، حول آصف كاباديا قصة حياتها إلى فيلم وثائقي مؤلم بعنوان "إيمي". والآن يأتي فيلم "العودة إلى الأسود" الذي أخرجه سام تايلور جونسون وكتبه مات جرينهالغ، مبدعي دراما عن السنوات الأولى لجون لينون، تحمل عنوان "صبي اللامكان". وتلعب ماريسا أبيلا دور واينهاوس إلى جانب جاك أوكونيل، في دور زوجها وبليك فيلدر سيفيل، وإدي مارسان في دور والدها ميتش واينهاوس. يقول بيتر برادشو في صحيفة الغارديان إن فيلم تايلور جونسون "اللطيف والمتسامح" هو "أفضل عمل لها حتى الآن".

يعرض الفيلم في 17 مايو/أيار في الولايات المتحدة وكندا.

Universal Pictures

5. رجل الخريف

في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، قدم ريان جوسلينج وإميلي بلانت مقطع فيديو تكريما لفناني هوليوود. على الرغم من صدقهما، كان لدى الممثلين دافع خفي: فيلمهما الجديد عبارة عن كوميديا أكشن تصادف أنها تدور حول فناني الحيل السينمائية في هوليوود. الفيلم مبني على المسلسل التلفزيوني من حقبة الثمانينيات - والذي أخرجه ديفيد ليتش (Atomic Blonde, Deadpool 2)، ويحمل عنوان "The Fall Guy" ويصور حياة ممثل الحيل السينمائية الذي يتم استخدامه عندما تختفي آثار النجم السيمائي (آرون تايلورجونسون).

الفيلم يعرض في 3 مايو/أيار.

John P. Johnson/Netflix

6. "الفطائر المجمدة" Unfrosted

يتحدث هذا الفيلم عن تطوير"الفطائر المجمدة"، وهو كوميديا ساخرة أخرجه وشارك في كتابته جيري سينفيلد، الذي يلعب دورالبطولة أيضا كمدير تنفيذي. عندما أطلق منافس الشركة، بوست، معجنات إفطار مجففة في عام 1964، تسعى كيلوج لصنع نسختها الخاصة. من بين النجوم المشاركين في فيلم سينفيلد، ميليسا مكارثي وإيمي شومر وبيتر دينكلاج وجيمس مارسدن، جنبا إلى جنب مع هيو جرانت كممثل مسرحيات شكسبيرالمحبط الذي يلعب دور توني النمر في إعلانات رقائق متجمدة.

Jasin Boland/Warner Bros

7. فوريوسا: ملحمة ماكس المجنون

لقد مر 45 عاما منذ إنتاج النسخة الأولى فيلم ماكس المجنون، وتسع سنوات منذ أن أعاد جورج ميلر السلسلة التي تعود مع التقنيات الرائعة لعام 2015، "ماكس المجنون: طريق الغضب". لكن المخرج البالغ من العمر 79 عاما لم ينته بعد. فيلمه الأخير هو مقدمة لفيلم طريق الغضب الذي يضم أنيا تايلور جوي بدور فوريوسا، البطلة ذات الرأس المحلوق، التي لعبت دورها تشارليز ثيرون في الفيلم السابق.

يعرض ابتداءً من 24 مايو/أيار.

Anna Camerlingo/Cohen Media Group

8. خطف

يحكي فيلم ماركو بيلوكيو القصة الحقيقية المروعة لإدجاردو مورتارا، الصبي اليهودي البالغ من العمر ست سنوات والذي أخذته السلطات من منزله ذات ليلة في بولونيا عام 1858. تم إبلاغ والديه (فاوستو روسو أليسي ،باربرا رونشي) أنه عندما كان إدجاردو طفلا ، أخذته خادمة سرا ليتم تعميده، ولذا يجب الآن تربيته ككاثوليكي.

يواصل البابا بيوس التاسع (باولو بيروبون) تجاهل جهود الأسرة لإنقاذ إدجاردو، ولكن مع مرور السنين، تهدد الفضيحة بسقوط سياسي للبابا.

يعرض الفيلم في 24 مايو/أيار.

Bleecker Street

9. عزرا

يحصل بوبي كانافال على دور رئيسي نادر في هذه الدراما الكوميدية من إخراج توني جولدوين. يلعب كانافال دور الممثل الكوميدي في نيوجيرسي الذي يقوم بتربية ابنه المصاب بالتوحد البالغ من العمر 11 عاما، عزرا (ويليام أ فيتزجيرالد)، بمساعدة والده (روبرت دي نيرو). تريد زوجته السابقة (روز بيرن، شريكة الحياة الواقعية لكانافال) أن يذهب الصبي إلى مدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن عندما تعرض على الممثل الكوميدي وظيفة في برنامج حواري رفيع المستوى في لوس أنجلوس، يقرر أن يأخذ عزرا في رحلة برية عبرالولايات المتحدة.

يعرض الفيلم في 31 مايو/أيار في الولايات المتحدة.

20th Century Studios

10. مملكة كوكب القردة

قد يكون من الصعب تتبع تراخيص سلسلة كوكب القردة. أنتج الفيلم الأول في عام 1968، وتبعه أربع نسخ إضافية. قام تيمبيرتون بمحاولة مشكوك فيها لإعادة إحيائه في عام 2001. ثم تم إعادة إنتاج السلسلة في عام 2011، واختتمت السلسة مع حرب كوكب القردة في عام 2017. ولكن الآن حان الوقت لفيلم قردة جديد. في أحدث نسخة من إخراج ويس بول، حكم الشمبانزي الذكي وإنسان الغاب الأرض لمدة 300 عام.

يعرض الفيلم في 9 مايو/أيار.

Getty Images

11. بيتش بويز

عودة البيتلز، سلسلة وثائقية من ثلاثة أجزاء لبيتر جاكسون حول فاب فور، عرضت على ديزني بلاس منذ عام 2021، وأشرف جاكسون منذ ذلك الحين على استعادة فيلم وثائقي كلاسيكي لفرقة البيتلز عام 1970 بعنوان let it be، والذي سيعرض في 8 مايو/أيار. ولكن ماذا عن أقران البيتلز الأمريكيين، بيتش بويز؟.

سيعرض فيلم وثائقي جديد يغوص في تاريخ أعضاء فريق البوب الذي أسسه ثلاثة أشقاء من كاليفورنيا، بريان وكارل ودينيس ويلسون. كان بريان العبقري الموسيقي للعائلة، لكنه أصيب بصدمة من والده المسيء، موري ويلسون، الذي كان أيضا أول مدير للفرقة. يقول بريان ويلسون: "أنا سعيد للغاية بالطريقة التي ظهر بها الفيلم الوثائقي، لقد قاموا بعمل رائع".

يعرض في 24 مايو/أيار على ديزني بلاس