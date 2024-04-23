إيلاف من القاهرة: قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، إقامه الدورة الـ45 وذلك فى الفترة من 13 وحتى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 بدار الأوبرا المصرية.



وكان قد تم تأجيل إقامه هذه الدورة العام الماضي بقرار من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وذلك على أثر الأحداث التي اندلعت بقطاع غزة.

كما استقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفني فى دورته الـ45 وعلى رأسه الناقد السينمائي عصام زكريا مدير المهرجان.

عصام زكريا هو ناقد سينمائي وباحث و مترجم له العديد من الكتب السينمائية، كما عمل فى مناصب مختلفة على مدار دورات المهرجان وله العديد من الكتب التى كانت ضمن اصدارات المهرجان.

تولى زكريا عدة مناصب منها رئيس مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية و القصيرة منذ عام 2017.



من ناحية اخرى، فقد تقرر فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركه بالدورة الـ45 من جميع أنحاء العالم من 1 أيار (مايو) وحتى موعد أقصاه 1 آب (أغسطس) المقبل وذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان: www.ciff.org.eg

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.