إيلاف من الرياض: أعلن رئيس مهرجان الفيلم السعودي، أحمد الملا، أن النجم السعودي محمد الشهري سيقدم حفل الدورة العاشرة للمهرجان الذي يقام في الفترة من 2 إلى 9 أيار (مايو) في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.



الشهري هو نجم المسلسل الكوميدي الرمضاني (سكة سفر) الذي حقق نجاحا كبيرا على قناة MBC، والذي انتهى للتو من عرض موسمه الثالث.

كما قدم الشهري دول البطولة في فيلم (طريق الوادي) بعد أن قدم أول أدواره التمثيلية في مسلسل (فندق الأقدار).



وصرح رئيس المهرجان قائلا: إن محمد الشهري كان حاضرا دائما في المهرجانات السينمائية العالمية. نحن فخورون جدا بما أنجزه ونعتقد أنه سيكون أحد أهم الممثلين في عصرنا لما يملكه من موهبة وكاريزما. ويشرفنا جدا أن يكون مقدما للدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية...