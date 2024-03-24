إيلاف من الرياض: احتفاءً بروّاد السينما في المملكة والخليج وتعريفاً بإنجازاتهم وتكريماً لمسيرتهم؛ أعلن مهرجان أفلام السعودية اختيار الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، ليكون الشخصية المكرمة في دورته العاشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 2-9 أيار(مايو) 2024.

ويأتي احتفاء المهرجان بالنمر تكريماً لمسيرة فنية بدأت منذ أربعة عقود، قدم خلالها عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، محلياً وإقليمياً. حيث كان ظهوره الأول عام 1981 من خلال المسلسل التلفزيوني "الشاطر حسن" وتوالت بعد ذلك سلسلة من الأعمال الفنية المتميزة.

وفي مطلع التسعينات، كانت بدايته السينمائية من خلال فيلم "الشمس"، وأتبعه بعدة تجارب سينمائية مثل "ظلال الصمت" و"ثوب العرس" و"سكة طويلة".

وتوّج الفنان عبدالمحسن النمر مسيرته السينمائية مؤخراً بفيلم "هجّان"، الذي يوثق العلاقة بين السعوديين والإبل وعُرض تزامناً مع تسمية العام الحالي 2024 بعام الإبل. وقد شارك الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ونال إشادات واسعة من النقاد والجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان أفلام السعودية حدث سنوي فني يقام في مدينة الظهران، بالشراكة بين جمعية السينما ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.