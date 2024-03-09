إيلاف من الظهران: أعلن مهرجان أفلام السعودية عن تفاصيل دورته العاشرة التي تقام خلال الفترة من 2- 9 أيار (مايو) 2024، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي جمع مدير المهرجان أحمد الملا، ونائب مدير المهرجان منصور البدران، وبحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام، حيث كُشف الستار عن تفاصيل الدورة الجديدة للمهرجان الذي يُقام بتنظيم جمعية السينما وبالشراكة مع مركز إثراء، ودعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

شراكة عميقة

وأكد الملا على الشراكة العميقة بين جمعية السينما ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، باعتبارها من أعمق الشراكات الثقافية الممتدة، والتي بدأت منذ الدورة الثانية التي أقيمت عام 2015، وهي ما تزال في تطور مستمر، مع الاحتفاء هذا العام بالذكرى العاشرة للمهرجان السينمائي الذي يعد الأعرق في البلاد، كما ثمّن دعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، الذي يأتي للسنة الخامسة على التوالي منذ الدورة السادسة لعام 2020، مما يؤكد دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صنّاع الأفلام السعوديين.

إحصائيات التسجيل

وأظهر المؤتمر أحدث إحصائيات التسجيل في الدورة العاشرة، حيث بلغ اجمالي عدد المشاركات 826، وبلغ العدد في مسابقات الأفلام 224، وفي مسابقة السيناريو غير المنفذ 483، أما في مسابقة سوق الإنتاج 119.

عروض الأفلام

وكشف المؤتمر برامج عروض الأفلام في الدورة الجديدة، حيث يتضمن المهرجان مجموعة من برامج عروض الأفلام التي يقدمها للجمهور، وهي: الأفلام المنافسة (برنامج لعروض الأفلام المرشحة للمنافسة على جوائز المهرجان في مسابقات الأفلام)، والأفلام الموازية (يعرض البرنامج مجموعة مختارة من الأفلام التي لم تترشح للمنافسة في مسابقات الأفلام، بهدف دعم صناع الأفلام الصاعدين والحفاظ على مناخ التواصل بين أكبر شريحة منهم).



مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا يتحدث خلال المؤتمر الصحافي (واس)

إلى جانب سينما الخيال العلمي والذي يعتبر محور الدورة العاشرة (يهدف البرنامج لعرض مجموعة أفلام عالمية قصيرة، بالإضافة لورش تدريبية تتناول موضوع الخيال العلمي والفانتازيا)، كما يسلط المهرجان الضوء في دورته العاشرة على تجربة السينما الهندية عن طريق برنامج أضواء على السينما الهندية (يعرض من خلاله أفلام هندية مستقلة باستضافة صنّاعها، بالاضافة لاستقطاب خبراء في مجال الصناعة لتقديم ورشة عملية وندوة ثقافية)، وأخيرًا برنامج الأطفال (صمم هذا البرنامج ليقدم تجربة تفاعلية مع السينما للأطفال من خلال عروض الأفلام ولقاء نجوم سينمائيين سعوديين بالإضافة لأخذهم بجولة تثقيفية في مركز إثراء، ستقدم عروض هذا البرنامج لطلاب المدارس وعامة الأطفال من زوار المركز).

المسابقات والجوائز

وأظهر المؤتمر إعادة هيكلة استقبال المشاركات لتصبح: مسابقة الأفلام ومسابقة السيناريو غير المنفذ، ومسابقة مشاريع سوق الإنتاج، حيث يركز هيكل المسابقة المحدث على رفع مستوى التنافسية، كما سيتم ترشيح مشاركات الأفلام والسيناريو من خلال لجنة المهرجان الفنية، وذلك للمنافسة على الجوائز والعرض في المهرجان، وكشف المؤتمر أن جوائز مسابقات الدورة العاشرة يصل لـ 37 جائزة.

حيث يضيف جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم أنيميشن ثاني لمسابقة الأفلام القصيرة لتشجيع صناع أفلام الانميشن، وجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم عن بيئة سعودية لمسابقة الأفلام الوثائقية.

الحفلات والفعاليات

ويحتفي المهرجان بالتزامن مع دورته العاشرة بافتتاح سينماتك الخبر الذي يحوي المقر الإداري لجمعية السينما، ويواصل إحياء حفلات العشاء والحفلات الغنائية لمدة 9 ليالي في مدينة الخبر في عدد من الفنادق المختارة لتكون مقراَ لضيوف المهرجان، كما سيسلط الضوء على تجربة المخرج السوري محمد ملصن وذلك تقديراً لإنجازاته في المجال السينمائي.

الشخصية المكرمة

كما يستمر المهرجان في الاحتفاء بروّاد السينما في المملكة والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم، إذ يكرّم في دورته العاشرة الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، الذي بدأ العمل الفني في عام 1981 من خلال المسلسل التلفزيوني (الشاطر حسن) وبرنامج (سلامتك)، ومن بعدها انطلق في عمله الفني، ومن أبرز المسلسلات التي قدمها منذ ذلك الحين: (طعم الأيام، دمعة عمر، الدنيا لحظة، مجاديف الأمل، رسائل من صدف، طاش ماطاش)، وله عدة تجارب سينمائية منها: الشمس (1990)، ظلال الصمت (2006)، ثوب العرس (2016)، سكة طويلة (2022)، هجان (2023).