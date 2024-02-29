إيلاف من الرياض: يشارك الممثل فيصل الدوخي في عملين خلال شهر رمضان وهما مسلسل "خيوط المعازيب" ومسلسل "الخن"، إذا يعد مسلسل "خيوط المعازيب" من بطولة الفنانين عبدالمحسن النمر وإبراهيم الحساوي من الأعمال المبشرة، ومن المقرر عرضه على شاشة MBC، وتدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي وانتشار الأقمشة المستوردة واتجاه الشباب أكثر نحو التعليم وتغيّر نمط الحياة وتراجع رواج هذه الصناعة تدريجيا، إضافة إلى مناقشة العلاقات الاجتماعية والقصص الإنسانية،عائدا بذاكرة المشاهدين 60 عاما إلى الوراء ليؤطر دراميا حكايات المنطقة الواقعة شرق المملكة والتي اشتهرت بصناعة البشت.

إلى ذلك أكد الممثل فيصل الدوخي أن مشاركته في هذا العمل تعد نقلة نوعية في مسيرته، وقال:" العمل يلامس كثيرا البيئة التي طالما ارتبطت بها كثيرا وهي الأحساء أرض النخيل والأرض الخصبة لذا أجده نقلة نوعية كبيرة في مسيرتي لاسيما وأنني أقف إلى جانب مجموعة من النجوم يأتي قي مقدمتهم الفنانين عبدالمحسن النمر وإبراهيم الحساوي".

وأضاف الدوخي:" يسعدني أن أشكر المخرجين عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدال على إتاحة فرصة المشاركة بهذا العمل التراثي الدرامي الجميل والذي أتوقع أن يجد أصداء جيدة وقت عرضة على شاشة كل العرب MBC".



وشارك في المسلسل نخبة من نجوم الدراما الخليجية منهم: ريم أرحمه، سمير الناصر، سعيد قريش، آمال الرمضان، لبنى بوخمسين، إلى جانب الممثلة الحساوية الشابة مريم حسين، وهو من تأليف حسن العبدي بمشاركة الكاتب عباس الحايك، د.محمد البشير، عبدالمحسن الضبعان وأسامة القس، وبإشراف هناء العمير، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي، ومناف عبدال.

أما مسلسل " الخن " فهو ثاني أعمال فيصل الدوخي في رمضان وهو من بطولة محمد المنصور وحسين المنصور ومن كتابة بدر الجزاف ومحمد العنزي وإخراج حسين دشتي، ومن المقرر عرضه على قناة دبي الفضائية خلال شهر رمضان المبارك،حيث تدورأحداث المسلسل التراثي عن الخط التجاري بين الكويت وزنجبار،والتي يتخللها الكثير من الأحداث والقصص بين البلدين لتزيد من تميز القصة في عرضها لحقبة زمنية سابقة تستعرض في أحداثها.

وعبر فيصل الدوخي عن سعادته بالمشاركة الأولى له في الكويت والتي تميزت بكونها مع أبناء المنصور، إضافة إلى عدد كبير من النجوم مثل: اسمهان توفيق،جمال الردهان، جمعان الرويعي، خالد البريكي، سماح، ومرام البلوشي، حسن إبراهيم، حيث ذكر أنها بداية أولى في الكويت يتمنى أن تستمر في أعمال وتجارب أخرى مختلفة في الشاشة الصغيرة أو على خشبة المسرح.



واختتم فيصل حديثه: " الظهور في عمل كويتي يعني لي الكثير، فهو رسالة للمثل الصغير في داخلي والذي كبر على حب الأعمال الكويتية ومشاهدة كبار نجومها يتألقون في أعمالهم، واليوم أشاركهم هذا التألق عبر مسلسل "الخن".