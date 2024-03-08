إيلاف من الرياض: في خطوة جديدة تعكس تطور الحركة المسرحية في السعودية، يستعد الفنان عبد الإله السناني لتقديم عمل فني جديد بمواصفات عالمية، لعرضه في أحد الدول الأوروبية. هذا ما أعلنه السناني من دون الكشف عن تفاصيل العمل، حيث اكتفى بنشر صورة تشويقية تجمعه بالمخرج العراقي جواد الأسدي، معلنا عن وجود عمل فني جديد يجمعهما سوياً. ولإضافة عنصر التشويق إلى منشوره، اكتفى السناني بالتعليق على الصورة قائلا: "رحلة إبداعية بين ثنايا الكتب.. ‏غيثها الإلهام وغايتها الإدهاش.. قريبا مع جواد الأسدي أيقونة

‏المسرح والفن العراقي والعربي".

وكان قد تم الاتفاق على هذا العمل في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أثناء تواجد الأسدي في المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح، حيث جمعه بالسناني أكثر من جلسه على هامش المهرجان، وتم حينها رسم الخطوط العريضة للعمل ليبدأ الأسدي في التحضيرات الخاصة به، لحين انتهاء عبدالإله السناني من بعض الأعمال الفنية التي كان ملتزماً بها.

ويعد اجتماع الثنائي في عمل مسرحي حدث كبير لما يتمتعان به من تاريخ فني قدما خلاله الكثير للحركة الفنية المسرحية في السعودية والإمارات والعراق ومصر.