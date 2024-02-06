إيلاف من الرياض: يستعد الفنان أحمد حلمي، والمنتج حمدي بدر لعرض مسرحية جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض بعنوان "تييت"، يوم الثلاثاء المقبل على مسرح أبو بكر الشدي، حيث نشر حلمي البوستر الخاص بعرضه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" وعلق قائلا: "مسرحية "تييت" من موسم الرياض على مسرح أبو بكر الشدي ابتداءً من 6 فبراير يارب تعجبكم".

ويشارك في بطولة العمل: هنا الزاهد، وحمدي مرغني، ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر، إخراج هشام عطوة.

الجدير بالذكر أنه سبق وعرض حلمي مسرحية "ميمو" العام الماضي، بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، وأشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها في جدة، وابها، والطائف، محققه نفس النجاح.

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.