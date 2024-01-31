إيلاف من الرياض: احتفت كل من شركتي "O3 Medya" و"Double A Productions" للإنتاج بإطلاق العرض الافتتاحي الأول لفيلم "إلى ابني" في صالات السينما السعودية. شهد حفل الإطلاق الذي أقيم في "ڤوكس سينما ڤيا رياض" مرور نجوم العمل وصناعه على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين، فيما احتشد أهل الصحافة والإعلام لإجراء اللقاءات، وكان في مقدمة الحضور نجم العمل ومؤلفه ومخرجه ظافر العابدين، إلى جانب النجوم ابراهيم الحساوي، سمر شيشة، وآدم زهر، وكوكبة من الضيوف والمدعوين والمؤثرين، وعدد من العاملين في قطاع صناعة السينما، وآخرين.



يبدأ عرض فيلم "إلى ابني" اعتباراً من ١ فبراير في صالات السينما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

