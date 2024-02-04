إيلاف من الرياض : شهدت السينما السعودية في العام الماضي تطورًا ملحوظًا، من حيث عدد الأفلام، وتنوع الأفكار، وحتى الوجوه الجديدة، التي قدمتها هذه الأعمال للجمهور لأول مرة، وخرجت أغلبها من عباءة الكوميديا والاستسهال، لنشاهد لأول مرة منذ 5 سنوات، منذ افتتاح أولى دور العرض السينمائية في المملكة، فيلمًا سعوديًا ينافس الأفلام العالمية بقوة في شباك التذاكر، ويستمر عرضه لأسابيع.

فوفقاً لهيئة تنظيم الإعلام في السعودية، بلغت إيرادات شباك التذاكر في المملكة سنة 2023 كاملة 919,556,765 ريال سعودي، ما يعادل بيع ما يزيد عن 17 مليون و600 ألف تذكرة، منها 1,129,975 تذكرة للأفلام السعودية أي العشر تقريبا بإيرادات تصل إلى 51,531,726.

هذه الإيرادات لتسعة أفلام عرضت على التوالي في صالات السينما السعودية بدءا من يناير٢٠٢٣ هي: "سطار"، "الهامور ح ع"، "عياض في الرياض"، "أغنية الغراب"، "ملك الحلبة"، و"طريق الوادي"، "تشيلو" ، "مندوب الليل ".

ايرادات تبدو جيدة جداً لسينما ناشئةولا تزال تتلمّس طريق النجاح، لكن لو قرأنا تفاصيل هذه الأفلام للاحظنا أن نصيب الأسد من الإيرادات استحوذ عليها فيلم "سطار" بعدد تذاكر وصل إلى 903 ألف تذكرة، وجاء بعده بفارق كبير فيلم "الهامور" بعدد تذاكر وصل إلى 202 ألف تذكرة، ثم 5393 تذكرة موزّعة على "أغنية الغراب" و"ملك الحلبة"، أما فيلما "طريق الوادي" و"عياض في الرياض" فوصل إجمالي ما باعاه معاً إلى ما يقارب 18 الف تذكرة، الحصة الكبرى منها ذهبت إلى الأول كونه استمر في صالات العرض لأكثر من أسبوع مقارنة بـ"عياض في الرياض" الذي عرض لأسبوع واحد.

السينما السعودية الوليدة والمتجددة، لفتت الأنظار إليها أيضًا بالمشاركة والعرض في مهرجانات عالمية، وكذلك على منصات العرض العربية والعالمية، وكانت أكثر سخاء من ذي قبل، حيث شاهدنا أعمالًا من عُمق المجتمع السعودي، تتحدث عنه وعن قضاياه المختلفة، ولعل ذلك ما جذب لها المواطن السعودي نفسه، يحث وجد أفكاره وتحولات مجتمعه حاضرة بين ثنايا الفن السابع.

سطار

يمكن اعتبار "سطار" مجازًا، من أفلام 2023، نظرًا لطرحه في دور العرض السينمائية يوم 29 ديسمبر 2022، في المملكة، و19 يناير في دول الخليج، لذا كان حظه في المشاهدة أكثر في 2023، حيث تصدر شباك التذاكر السعودي، وماحدث منه أشبه بقطار سطار الذي كان أسبوعا ً بعد آخر يزيح الأفلام عن طريقه ليحقق أرقام قياسية ليس كفيلم سعودي فقط بل كفيلم عربي اذ احتل المركز الرابع في تاريخ مبيعات الأفلام في شباك التذاكر السعودي.

و"سطار" فيلم حركة كوميدي، استطاع صناعه بذكاء اللعب على الهدف الأساسي وهو النجاح الجماهيري وذلك يتضح من خلال اختيار القصة الجاذبة للجمهور خاصة من ناحية لعبة المصارعة، بجانب الإستعانة بإثنين من أكثر الممثلين السعوديين موهبة وجماهيرية وهما ( إبراهيم حجاج و عبدالعزيز الشهري) ولا يمكن إغفال التعامل بذكاء بوضع الأغاني والشيلات في مكانها الصحيح بالفيلم، وحتى اختيار مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي واستغلال جماهيريتهم، جرى توظيفه بشكل جيد بالأحداث عبر اختيار “شهد القفاري” و”أبو ربيعة” في أدوار مناسبة لهم ولم تكن مقحمة في الأحداث.

نقطة أخيرة مهمة تستحق الثناء بجانب أداء “الخير الله” المميز جدًا في الفيلم، وهي على الرغم من أنه مؤلف ومنتج الفيلم لم يحاول مزاحمة الأبطال في مساحات الدور رغم نجوميته وجماهيريته الكبير ، فكان دوره أصغر من الأبطال بشكل واضح؛ وهو ما يدل على وعي فني ومسؤولية سينمائية.

بالمجمل سطار عمل سينمائي قدم حالة مختلفة هي تحريك الجماهير نحو شباك التذاكر أكثر من كونه عمل فني يتم تقييمه وفق معايير فنية بحتة، بدأ عرضه الفيلم في ٢٩ ديسمبر واستمر ١٩ اسبوعا ً في صالات السينما.





الهامور ح ع

ثاني أفلام العام كان "الهامور ح ع" الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج عبد الإله القرشي بعد فيلم "رولم"، وتأليف هاني كعدور وعمر باهبري، ويشارك في بطولته فهد القحطاني، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، خيرية أبو لبن وحسام الحارثي وعلي الشريف وفاطمة البنوي.

الفيلم مستوحى من وقائع حقيقية حدثت في مدينة جدة حول قصة "هامور سوا" أشهر محتال في تاريخ المملكة العربية السعودية، والتي وقعت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي تحديدًا عام 2004، عندما شكل رجل الأعمال شبكة من المحتالين لجمع الأموال من المساهمين وتوزيع أرباح وهمية، ليرتفع عدد ضحاياها إلى أكثر من 40 ألف شخص بمبالغ مليار و400 مليون ريال، وذلك من خلال "حامد" حارس الأمن الذي تمكن من جمع ثروة ضخمة متبعًا أحد الأساليب غير التقليدية، بمساعدة مجموعة كاملة من المعارف والأصدقاء، وتبدأ مملكته في الانهيار نتيجة فساده هو وشركاؤه.

الفيلم هو أول فيلم سعودي يصنف على أنه +١٨ وربما ينال جائزة أسوأ تسويق تشاهده لفيلم سعودي بسبب طرح الإعلان قبل أسبوع فقط من عرضه، مع ملصق دعائي سيئ وبطل يمثل للمرة الأولى، مع ذلك فقد حقق الفيلم إيرادات كبيرة مقارنة بتسويقه.

عرض الفيلم في مصر ونال إعجابا ً نقديا كبيرة سواء بالقصة أو حتى بمستوى الجرأة، اختير الفيلم ممثلا ً للسعودية في الأوسكار حسب جميع المصادر الأجنبية على الرغم من أن هيئة الأفلام السعودية لم تعلن عن ذلك رغم اعتيادنا السنوي على الإعلان عن ذلك في السنوات الماضية.

الفيلم متاح الآن على نتفلكس ويتصدر أعلى المشاهدات منذ بدء عرضه، والهامور ح ع كان الفيلم السعودي الأول، الذي يعرض تجاريًا في مصر، وقد حقق أرباحًا تجاوزت الـ56 ألف جنيه حوالي (6 آلاف ريال سعودي).

"عياض في الرياض"

وفي يناير أيضًا، طُرح فيلم "عياض في الرياض"، والذي عرض على "نتفليكس" وكان الثالث في قائمة المشاهدات في المملكة وقت عرضه على المنصة، واستقبلته دور السينما الخليجية يوم 2 فبراير.

الفيلم هو التجربة الرابعة لمؤلفه ومخرجه الإماراتي راكان وتدور أحداثه في إطار كوميدي جديد معبرًا عن المجتمع السعودي تدور احداثه حول أب ثري لديه ابنة تدرس بالخارج وتعود للسعودية بعد غياب 5 سنوات ويفاجئها والدها بقراره أن تتزوج من ابن عمها، ولكن الابنة ترفض حتى تلتقي بشاب بسيط جاء إلى العاصمة السعودية الرياض للبحث عن عمل، إلا أن الفتاة تعجب به وتراه فارس أحلامها، لتستمر الأحداث في إطار من الكوميديا.

لعل أبرز مافي الفيلم هو عودة الفنان الجماهيري محمد العيسى من جديد ودخوله لعالم السينما. محمد العيسى احد أبرز نجوم جيله وكان أكثر نجوم الكوميديا وهذا هو الجانب الإيجابي الوحيد، أما من ناحية التفاعل الجماهيري والنجاح، فالفيلم لم يستمر في صالات السينما سوى أسبوع واحد وذلك يبين مدى تفاعل الجماهير معه.





"أغنية الغراب"

ومن موسم رأس السنة، لموسم الصيف، وأول العروض كان "أغنية الغراب" الذي طرح في السينما في 18 مايو، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج السعودي محمد السلمان.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى ناصر تربطه علاقة صارمة مع والده، وأثناء عمله في إحدى الفنادق وقع في حب فتاة جميلة وغامضة، يحاول التقرب منها، بكتابة أغنية لها.

الفيلم كان ممثل السعودية في أوسكار ٢٠٢٣ على الرغم من نزوله في صالات السينما بتاريخ ١٨ مايو ..لكنه عرض بشكل خاص في سينما لمدة اسبوع بتاريخ نوفمبر كي يستوفي الشروط ليتم تقديمه للأوسكار!! .

جال في عدد من المهرجانات السينمائة بدءا ًمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في ٢٠٢٢ مرورا ً بمهرجان مالمو للسينما العربية ابريل ٢٠٢٣ وكانت آخر جولاته في مهرجان أفلام السعودية .

الفيلم من انتاج ضوء وتلفاز ١١ عرض الفيلم في صالات السينما السعودية لمدة اسبوع واحد وباع ٩٦٠ تذكرة.





"ملك الحلبة"

فيلم "ملك الحلبة" استقبلته دور العرض السينمائية 1 يونيو، وهو من بطولة: ياسين غزاوي، ومحمد لطفي، وشادي ألفونس، وحكيم جمعة، وسلمى أبو ضيف، ومهيرة عبد العزيز، وإخراج محمد سعيد حارب في ثاني تجربة سينمائية له.

وتدور أحداثه حول شاب طموح، يسعى لتحقيق حلمه بأن يصبح بطل مصارعه، وسط تحديات كبرى، أهمها اعتبار المحيطين به ومنهم أهله أنه فاشل ولن ينجح في شيء، إلى أن يقابل بطل مصارعة ومدرب مصري يغير حياته.

٤٣٣٠ تذكرة كانت ايرادات الفيلم الذي كان واضحا ً عدم نجاحه على الرغم من انتاج ام بي سي له وبطولة نجم مهم وقادم بقوة.





"طريق الوادي"

وفي 6 يوليو كان الجمهور على موعد مع "طريق الوادي"، من إخراج وكتابة خالد فهد وبطولة كل من الطفل حمد فرحان ونايف خلف وأسيل عمران ومحمد الشهري. وهو من إنتاج مركز (إثراء).

وتدور أحداثه حول الطفل "علي" الذي سافرت أخته المقربة له للدراسة، فيقرر والده اصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي، ليخلصه من وصمة النقص لديه. وبينما يتوه الطفل عن والده، يكتشف أن هذه الرحلة تخبّئ له كثيراً من التحديات التي يمكن مع تجاوزها أن يهزم اختلافه.

الفيلم أول أعمال خالد الفهد، عرض في ختام مهرجان البحر الاحمر ولكنه لم ينل النجاح الكبير في صالات السينما على الرغم من استمراره وقتا ً جيدا ً مقارنة ببعض الأفلام ك"أغنية الغراب" و"عياض في الرياض" باع مايقارب من ٥٠ ألف تذكرة.



"تشيللو"

وفي سبتمبر استقبلت السينمات فيلم "تشيللو" المأخوذ عن أول تجارب المستشار تركي آل شيخ الروائية.

وهو من بطولة "جيريمي آيرونز" الحائز على جائزة الأوسكار وبطل سلسلة أفلام Saw الشهيرة " توبين بل"، بالإضافة إلى "غسان مسعود" ومن إخراج " دارن لين بوسمان" الذي اشتهر بإخراج أربع أفلام من سلسلة الرعب المميزة Saw. لايزال عرضه مستمراً حتى الآن بإيرادات وصلت إلى مليون ريال.



"عبد"

بنهاية موسم الصيف، ودخول الخريف، عرض فيلم "عبد" للمخرج منصور أسد، في نهاية أكتوبر، الفيلم الذي شارك في مهرجان البحر الأحمر 2022، كما شارك في مهرجان أفلام السعودية وحصل فيه على جائزة أفضل فيلم طويل وأفضل سيناريو أفضل مونتاج، وهو بطولة عدد من الفنانين السعوديين وعلى رأسهم زياد العمري، وخيرية أبو لبن.

و"عبد" هو فيلم خيال علمي، تدور أحداثه حول "سكِّر"، الذي يواجه هو وزوجته "لطيفة" موجة غضب من المجتمع بسبب فيلم، فيقرر السفر عبر الزمن من أجل تعديل هذا الخطأ ولكن تخرج الأمور عن السيطرة. باع ٦ ألاف تذكرة على مدار ثلاث اسابيع عرض.



"مندوب الليل"

وفي ختام العام، حقق "مندوب الليل" للمخرج علي الكلثمي، وإنتاج "تلفاز 11"، نجاحًا مذهلًا في دور العرض السينمائية، حيث تصدر إيرادات شباك التذاكر في أسبوع عرضه الأول في ديسمبر، وحقق مبيعات تجاوزت 114 ألف تذكرة، وهي أعلى افتتاحية لفيلم سعودي.

الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة لعلي الكلثمي، وشارك في تأليفه مع محمد القرعاوي، ولعب بطولته كل من محمد الدوخي ومحمد الطويان ومحمد القرعاوي وسارة طيبة وهاجر الشمري.

وتدور قصته حول "فهد" شاب من طبقة متوسطة، ويعمل في قسم خدمة العملاء في أحد الشركات، ولكن الضغوطات التي يتعرض لها تتسبب في طرده من عمله، فيعمل كمندوب توصيل، تأتيه فرصة للثراء السريع والتخلص من مشاكله المادية المتعلقة بتوفير الدواء لوالده، والإنفاق على شقيقته المطلقة.





أفلام المنصات

"الخلاط +"

كان الترقب كبير لهذا الفيلم كونه امتداد لأحد أكثر برامج ( تلفاز ١١) الخلاط والذي حقق جماهيرية كبيرة وكان بوابة لإكتشاف العديد من المواهب الفنية سواء إخراج أو تمثيل وغيرها .

وهو من إخراج فهد العامري وتأليف محمد القرعاوي وبطولة صهيب قدس، وفوز عبد الله، وزياد العمري ، عبدالعزيز الشهري ، إبراهيم الخيرالله ، إبراهيم حجاج.

يعتمد الفيلم، في بنائه، على القصص المنفصلة التي من المفترض أن يجمع بينها رابط ما، أو أن تعزز فكرة يرغب المخرج في إبرازها.

تفاوتت القصص بين الممتاز وبين الجيد، حاول صناع الفيلم أن يجعلوا من فكرة الخداع والإحتيال الرابط بين قصصه، نجحوا في إبرازها أحيانا وأخفقوا في مرات أخرى.

نال العمل جماهيرية واسعة خاصة في بعض المشاهد التي انتشرت بشكل كبير ودخل قائمة "التوب ١٠" عالمياً في أول أسابيع عرضه، هي تجربة جيدة جدا رغم بعض عيوبها وتجعلنا نترقب تجربة المخرج فهد العماري مستقبلاً.

"الخطابة"

ثاني الأفلام التي عرضت على منصة نتفلكس وهو من إنتاج تلفاز ١١ كذلك تدور قصة "الخطّابة"، حول "طارق" خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يقع في حب متدربة جديدة اسمها "سلمى"، ويلاحقها إلى أن يصل لمنتجع في منطقة صحراوية تسيطر عليه قوى خارقة للطبيعة، ومغامرة غير عادية يكتشف فيها أسرار المنتجع الغامض الذي تديره صبا الخطّابة.

وهو فيلم رعب نفسي، من بطولة حسام الحارثي، وريم الحبيب، وسارة طيبة، ونور الخضراء، ومن إخراج عبد المحسن الضبعان في تجربته السينمائية الطويلة الثانية بعد فيلمه الأول "آخر زيارة".

كانت التوقعات تجاه الفيلم كبيرة جدا ً، يبدأ بداية جيدة لكن في لحظة ما تشعر بأن صناعه أضاعوا البوصلة، سواء من ناحية القصة أو حتى من ناحية التعامل الإخراجي. لكنها تبقى تجربة سينمائية جديدة ومختلفة، ومنطقة درامية لم يتم تناولها من قبل برغم العيوب التي شابته، ولعل أبرز ايجابيات الفيلم هي مشاهدة حسام الحارثي في دور مختلف وبعد درامي جديد، خاصة وهو الذي اعتدنا مشاهدته محبوساً في قفص الكوميديا لسنوات.



"راس براس"

وعلى نتفليكس كذلك تم عرض فيلم "راس براس"، للمخرج مالك نجر، وﺗﺄﻟﻴﻒ: عبد العزيز المزيني، ومن بطولة: عبدالعزيز الشهري، ومحمد القس، وعادل رضوان، وزياد العمري، وآيدا القصي، وهاشم هوساوي.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، حيث يقوم السائق درويش عن طريق الخطأ بنقل أكبر مجرم متقاعد من المطار، وتتم مطاردته من قبل عصابة المجرم، ويبدأ بعدها كل من درويش، وفياض الرئيس التنفيذي الجديد لشركة التاكسي في مهمة تضليل العصابة وإيهامها بأن الرجل العجوز لا يزال على قيد الحياة، الأمر الذي يؤدي إلى سلسلة مغامرات غير متوقعة.

الترقب كبير للفيلم كونها أول تجربة لمالك نجر مخرج لايفك اكشن بعيداً عن الانيميشن ، وبالفعل خلق مالك مع المزيني عوالم متخيلة مميزة في عالم بذيخة ، كانت الكوميديا ـ والتي صنع الفيلم من أجلها ـ حاضرة بقوة خصوصاً مع ظهور زياد العمري في منتصف الفيلم الذي شكل اضافة مميزة للغاية ، بأداء سينمائي بسيط دون تكلف أو مبالغة، بجانب العمري كان هناك ظهور مميز أيضا لعادل رضوان والذي كانت له تجارب في مسلسل تكي لكن لم تظهره بالشكل المميز الذي شاهدناه في فيلم "راس براس".

نجح العمل نجاحا كبيرا في السعودية والعالم العربي من خلال المشاهدات اذ وصل للمرتبة السادسة عالمياً، كما حقق مشاهدات عالية في باكستان وتركيا، وكم تمنينا لو عرض في صالات السينما فمهما كان النجاح في المنصات مميزاً تبقى لصالة السينما وقع أكبر وأهم وأيضا إختبار لجماهيرية الثنائي ( مالك نجر وعبدالعزيز المزيني بشكل أكبر )

"ناقة"

أما الفيلم الأهم على نتفليكس في 2023 فهو "ناقة"، لمخرجه ومؤلفه مشعل الجاسر، والذي أثار جدلًا كبيرًا بمجرد طرحه على المنصة.

الفيلم من بطولة أضواء بدر لأول مرة، ويزيد المجيول، وجبران الجبران، وأمل الحربي، وعرض قبل "نتفليكس" في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وأيضًا شارك في مهرجان تورنتو 2022.

وتدور أحداثه حول "سارة" وهي فتاة متمردة، تهرب من السوق للقاء صديقها، والذي يقنعها بالذهاب معه إلى حفلة صاخبة وسط الصحراء، وتتعطل سيارتها، تحاول العودة لمنزلها قبل العاشرة مساء، حتى تتفادى عقاب والدها، ولكنها تتعرض للكثير من المواقف الغريبة.

احيط الفيلم بجدل كبير لم ينله أي فيلم سعودي مابين معجب وكاره، كل ذلك يجعل الترقب لعمل مشعل الجاسر أكبر في فيلمه القادم.

"الشاهد الوحيد"

عرض الفيلم السعودي "الشاهد الوحيد" على منصة (watch it)، وتدور أحداثه حول "سارة" وهي فاشينيستا مشهورة، تدهس أحد المارة، والشاهد الوحيد على الحادث إحدى معجباتها، فتتستر عليها، ولكنها تستغلها بعد ذلك.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: أكرم فريد، وﺗﺄﻟﻴﻒ: علاء حمزة، وبطولة كل من ميلا الزهراني فيصل الزهراني، وأضوى فهد.

وهو أشبه بسهرة تلفزيونية كثر منه كفيلم سينمائي وكان غريبا ً عرضه في منصة مختلفة عن المعتاد وهي (watch it) المصرية .

ايرادات الأفلام السعودية لعام ٢٠٢٣ حتى نهاية العام

الفيلم عدد التذاكر الإيرادات سطار 903,327 تذكرة 40,233,750 ريال الهامور ح ع 202,022 تذكرة 9,811,494 ريال ملك الحلبة 4,428 تذكرة 218,109 ريال أغنية الغراب 965 تذكرة 45,358 ريال تشيلو 74,490 تذكرة 1,995,699 ريال عبد 6000 تذكرة

ملاحظة: فيلما طريق الوادي و عياض في الرياض لم يتم إعلان إيراداتهم بسبب طلب الموزع لكن لو نظرنا مجموع إيراداتهم في المجمل تقريبا ١٨ ألف تذكرة نصيب الأسد منها لفيلم طريق الوادي كونه عرض في فترة أطول مقارنة بفيلم عياض في الرياض والذي عرض في أسبوع واحد فقط.