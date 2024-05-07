نيويورك: تجمّع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مساء الاثنين في مكان قريب من متحف متروبوليتان الذي كان يستضيف حفلة "ميت غالا"، تنديداً بالحرب في غزة، قبل أن توقف عناصر الشرطة عدداً منهم.

ومن بين نقاط تجمّع المتظاهرين مداخل جامعة كولومبيا التي باتت مركزاً رئيسياً للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية، قبل أن يعبر المتظاهرون مانهاتن للاقتراب قدر الإمكان من الجادة الخامسة الشهيرة حيث يقع متحف متروبوليتان الذي استضاف حفلة "ميت غالا" أمسية اجتماعية وخيرية تتمحور على الموضة ويشارك فيها عدد كبير من المشاهير.

وتعذر معرفة عدد الأشخاص الذين أوقفوا واضحاً بالتزامن مع مرور النجوم على السجادة الحمراء والتقاط المصوّرين لقطات لهم.

إلا أنّ وكالة فرانس برس أكّدت توقيف أشخاص عدة، فيما أشارت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إلى توقيف نحو عشرة متظاهرين من بين مئات الأشخاص الذين تجمعوا في محيط متحف متروبوليتان.

وكان المنظمون قد بثوا عبر منصة "اكس" منشوراً لحدث أطلقوا عليه "يوم الغضب من أجل غزة في المدينة برمّتها".

ولا يبدو أنّ هذا التجمّع مرتبط بالاحتجاجات التي هزّت حرم جامعة كولومبيا، ودفعت إدارتها إلى إلغاء حفل التخرّج الرئيسي، مع استمرار تحرّكات مؤيدة للفلسطينيين منذ ثلاثة أسابيع، شهدت تدخّلاً من عناصر الشرطة.