إيلاف من مدريد: كشفت تقارير إنكليزية وهولندية عن خوض جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، ومنتخب انكلترا تجرية رومانسية جديدة، بعد انهاء علاقته مع الموديل الغانية أسانتيوا تشيتي، ويحرص اللاعب الشاب على أبقاء حياته الخاصة بعيداً عن الأضواء.

وعلى الرغم من حالة الغموض المتعمد فيما يتعلق بحياته الخاصة، رغبة منه في التركيز في المقام الأول على حياته الكروية مع النادي الملكي، فإن الصحافة في هولندا واسبانيا وكذلك بريطانيا تسابقت للكشف عن صديقته الجديدة، وهي فتاة هولندية اشتهرت عبر السوشيال ميديا "مؤثرة"، فضلاً عن أنها تملك وكالة خاصة في مجال استشارات السوشيال ميديا، فضلاً عن عملها كموديل.

صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية قالت إن اللاعب البالغ 20 عاماً وجد نفسه صديقاً للمؤثرة الهولندية لورا سيليا فالك التي تكبره بـ 5 سنوات، فهي تبلغ 25 عاماً.

أما صحيفة "الصن" اللندنية، فقد كشفت عن أن لورا سيليا فالك الصديقة الهولندية الجديدة لبيلينغهام تحرص على التواجد في مدريد رفقة النجم الشهير، ولكنهما قررا أن يحيطا حياتهما بأجواء من السرية بعيداً عن الأضواء، لكي يحظى اللاعب بفرصة للتركيز داخل الملعب، والإبقاء على حياته الخاصة بعيدة عن دائرة الضوء، خاصة أن أجواء ريال مدريد تحتاج إلى أعلى درجات التركيز من أجل إثبات الذات كروياً.

وداعاً الموديل الغانية

وتأتي هذه الأخبار بعد أن توقف النجم الإنجليزي البالغ من العمر 20 عاما عن علاقته مع عارضة الأزياء الغانية أسانتيوا تشيتي العام الماضي.

أما الهولندي لورا، فإنها تنشر بانتظام صورا لنفسها كعارضة أزياء لعلامات تجارية بالإضافة إلى الإقامة في فنادق فاخرة في جميع أنحاء أوروبا، و درست الأعمال الإبداعية في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية.

"الناضج الصغير"

يذكر أن بيلينغهام البالغ 20 عاماً يتمتع بأعلى درجات النضج، مما يجعله يبدو أكبر عمراً في الحياة الاجتماعية، وأكثر تأثيراً كروياً مع ريال مدريد، فقد انتقل لصفوف النادي المدريدي الصيف الماضي، في صفقة تتراوح قيمتها بين 100 و 130 مليون يورو، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، ونجح النجم الواعد في تسجيل 21 هدفاً في 36 مباراة مع الريال حتى الآن.

وحظي اللاعب بالحب الجماهيري سريعاً، كما أن النجم الأسطوري راؤول لاعب الريال السابق، يرى أن بيلينغهام سوف يصبح أسطورة في ريال مدريد.