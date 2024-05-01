إيلاف من ميونيخ: من هو المعلق أو المحلل الأفضل في رأيك؟ "بالطبع كايت عبده، السيدات أولاً"، بهذه الكلمات على الهواء مباشرة تغزل نجم خط وسط ريال مدريد أورلين تشواميني في المذيعة البريطانية الشهيرة كايت عبده بعد مباراة فريقه ضد مضيفه بايرن ميونخ الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشعلت كلمات تشواميني جدلاً في استديو قناة CBS، حيث كان يتواجد تيري هنري، وجيمي كارغر، وميكا ريتشاردز، وهم من أشهر نجوم الكرة العالمية، فكيف يقول تشواميني أن كيت عبده هي الأفضل على الرغم من أنها ليست محللة كروية، بل مذيعة في الاستديو؟

ماذا حدث؟

وعقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، أجرى تشواميني مقابلة تلفزيونية مع شبكة "cbs sports"، حيث سأله المراسل في نهايتها: "من مقدم البرامج المفضل لك في شبكة cbs sports؟، ليرد الدولي الفرنسي: "سأقول كيت عبده، السيدات أولا".

وتقدم كيت عبده برنامجا رياضيا شهيرا على شبكة "cbs sports" برفقة نجوم كرة قدم سابقين وهم الفرنسي تييري هنري، والثنائي الإنجليزي جيمي كاراغر وميكا ريتشاردز.

ملكة وسيدة اللغات

وتعد كيت عبده من أشهر المذيعات في عالم كرة القدم حيث سبق له تقديم العديد من الحفلات التي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم على غرار حفل "الفيفا" لعام 2014.

كيت عبده متزوجة من رجل الأعمال الألماني رمضان عبده، وتعيش بين إنكلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، وهي تتحدث الإنكليزية والأسبانية والفرنسية والألمانية بطلاقة، وهو أحد أهم أسباب تفوقها في مجال الإعلام الرياضي.