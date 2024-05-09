إيلاف من بيروت: أثارت الممثلة الجزائرية مونيا بن فغول الجدل بتصريحات تراجعت فيها عن مواقف سابقة نادت فيها باستقلالية المرأة عن الرجل.

وتعرف مونيا بدفاعها الشرس عن قضايا المرأة ولها تصريحات تنتقد ظواهر اجتماعية ترى أنها تضطهد النساء وتطبع مع العنف المسلط ضدها وهي تصريحات عادة ما تقسم متابعيها بين مهاجم ومؤيد.

ولكن يبدو أن المؤثرة النسوية "كبرت" وتغيرت، على حد قولها، حيث تراجعت عن دعمها لفكرة استقلالية المرأة عن الرجل، مُصرحةً بأنّ "المرأة تحتاج إلى رجل، كما الرجل يحتاج إلى امرأة".

"تفكيري تغيّر"

وقالت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والممثلة مونيا بن فغول: "صحيح أنني مع المرأة المتحررة، المستقلة، التي تعمل وتسعى ولا تحتاج بذلك لأي شيء ولا شخص في حياتها"، وعادت صاحبة الـ4.2 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام،" لتستدرك: "ولكن، وبما أنني تقدمت في السن، ولم يعد تفكيري يشبه ذلك الذي كان عليه قبل سنوات، فإنني قد أصدمكم لأقول إن المرأة تحتاج إلى رجل، كما الرجل يحتاج إلى امرأة".

وكانت تصريحات بطلة مسلسل "يما"، لتمر دون ضجة لولا أنها شخصية معروفة بمساندتها الشرسة لاستقلالية المرأة، ومهاجمتها في مناسبات كثيرة للمجتمع الذكوري (كما تصفه)، حيث سبق لبن فغول أن أثارت الجدل مرة بانتقادها للرجال الجزائريين الذين (حسبها) "يعانون من كبت"، وهو التصريح الذي لاقت بسببه انتقادات كثيرة"، جعلها تعتزل مواقع التواصل الاجتماعي لفترة.

تفاعل على مواقع التواصل

وصنعت تصريحات المؤثرة المثيرة للجدل، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمها المساندون لاستقلالية المرأة، ولأن "ربط حرية المرأة بالرجل هو نوع من التقليل من مكانة المرأة في المجتمع"، حيث ذكرت إحداهن في تعليق على صفحة المؤثرة: " .. خطأ كبير أن يكون لك ملايين المتابعين، وتعرفين بدفاعك عن حقوق المرأة، ثم تلغين كل ذلك بجملة لا أساس لها من الصحة". وذكرت أخرى: ".. ما الذي جعلك تتراجعين عن مساندة المرأة، والجزائر تعرف تزايدا في ظاهرة الاعتداء على حقوق المرأة وهضم حقوقها؟".

غير أن آخرين اعتبروا أن تصريح بن فغول هو "دليل على الفوضى التي تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تروج لأي شيء ".. بالأمس أقنعت نصف نساء الجزائر بأن المرأة لا تحتاج للرجل، واليوم ستقنعين النصف الآخر بالعكس. ألم يكن جديرا بك ألا تخوضي في هذه المواضيع قبل أن (تكبري) مثلما تقولين؟!".

أجرأ المؤثرات في الجزائر

وتعتبر مونيا بن فغول إحدى أجرأ المؤثرات في الجزائر، وهذا بسبب خرجاتها التي عادة ما تثير الجدل، والتي تتمحور غالبا على حالة المجتمع الجزائري، ووضع المرأة بداخله، وما تسميه "تسلط" الرجل، وغيرها من المفاهيم التي تتقاسمها مع الحركات النسوية في الجزائر وفي العالم.