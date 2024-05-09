إيلاف من مدريد: يبدو أن الموديل والممثلة الإيطالية رافائيلا فيكو (36 عاماً) لا يمكنها البقاء بعيداً عن دائرة الضوء، فقد عادت للحديث من جديد عن مغامراتها العاطفية بنجوم كرة القدم، وقالت إن كريستيانو رونالدو ربطتها به علاقة قصيرة، مضيفة إن رونالدو هو "الحب الأول" في حياتها.

كما تحدثت عن النجم الكروي الإيطالي المثير للجدل ماريو بالوتيللي قائلة إنه "الحب الأكبر" في حياتها، خاصة أنه والد طفلتها الوحيدة "بيا"، وأشارت إلى أنه لم يتوقف يوماً عن خيانتها، ولكنها لا تحمل له أي ضغينة.

من هي رافائيلا فيكو؟

اشتهرت فيكو بتصرفاتها الجنونية التي جلبت لها الشهرة، ففي عام 2008، وقبل أن تتجاوز 20 عاماً، اتفقت مع مجلة إيطالية على تنظيم مزاد علني على عذريتها، وفيما بعد وتحديداً في 2009 أقامت علاقة قصيرة لعدة أشهر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كيف كان التعارف مع رونالدو؟

وفقاً لما نقلته صحيفة "ماركا" المدريدية، ناقشت رافائيلا فيكو علاقاتها مع نجوم كرة القدم المشهورين مثل كريستيانو رونالدو وماريو بالوتيلي، وأشارت إلى أن علاقتها مع رونالدو كانت قصيرة وكثيفة، مضيفة أنها "قصة جميلة أحتفظ بها في قلبي"، مدعية في الوقت ذاته أنه كان صديقها الأول، والحب الأول في حياتها.

وتابعت: "كان عمري 20 أو 21 عاما، كنت في سردينيا في فعالية ما، التقيت به في تلك المناسبة، واقترب مني، وبدأ يغازلني وتبادلنا الأرقام، لم أكن أعرف من هو، كنت مع وكيل أعمالي الذي قال لي إنه أحد أشهر نجوم كرة القدم في العالم، أحببت رونالدو بجنون لمدة 11 شهرا، لقد كان رجلا عاديا وبسيطا وهادئا".

خيانة بالوتيللي



تتذكر فيكو علاقة الحب الشديدة والشهيرة مع ماريو بالوتيلي، والذي أنجبت منه ابنة تبلغ من العمر حالياً 11 عاما.

وعن علاقتها مع بالوتيللي تقول:"التقيت بالوتيللي في الديسكو، لم يكن يريد أن يكون أبا، وطلب مني إجراء اختبار الحمض النووي، ربما لأنه كان صغيرا جدا، في البداية لم يشعر بأنه أب، أنا لا أحمل له أي ضغينة، لقد غفرت له كل شيء، لأنه من علاقتنا ولدت ابنتنا وهي حبي الكبير، لقد خانني في أكثر من مناسبة، كانت خيانات علنية، لا يمكن حتى إخفاؤها، لقد سامحته لأنني كنت أحبه كثيرا، كان بالوتيلي هو الحب الأكبر في حياتي".