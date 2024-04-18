روما : يدفع يوفنتوس 10 مليون دولار للاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو كرواتب متأخّرة عن موسم 2020-2021، وفقاً لما أعلنته المحكمة الإيطالية الأربعاء، الأمر الذي أغضب عشاق اليوفي بشدة من النجم البرتغالي الذي تبلغ ثروته مليار يورو.

وقالت محكمة التحكيم التي رفع رونالدو الدعوى إليها في قرارها إن "المحكمة تُلزم يوفنتوس تورينو بدفع مبلغ قدره 9.7 مليون يورو"، بالإضافة إلى الفوائد وتكاليف المحكمة.

ويُعادل المبلغ الفارق بين الراتب الفعلي الذي تلقاه رونالدو والذي كان يُفترض أن يتلقاه بعد خصم الضرائب والاقتطاعات الأخرى.

وطالب رونالدو الذي لعب في صفوف يوفنتوس ثلاثة مواسم (2018- 2021) قبل العودة إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي (2021 - 2022) ومنه إلى النصر السعودي، بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفّضت المبلغ بنسبة 50%.

ووفقا لمجلة الأعمال الأميركية فوربس، كان رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، الرياضي الأعلى أجراً في العالم في عام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، من بينها 46 مليون دولار رواتب.

وسبق أن أعلن يوفنتوس الأكثر تتويجاً في إيطاليا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن خسائر بلغت 123.7 مليون يورو في السنة المالية 2022- 2023 التي امتدت حتى نهاية حزيران (يونيو).

غضب عشاق "السيدة العجوز"

وتسبب الأمر في غضب عشاق اليوفي، الملقب بنادي "السيدة العجوز" الذين أكدوا عبر منصات التواصل الاجتماعي أن النجم البرتغالي كان يتوجب عليه مراعاة الظرف المالي للنادي الإيطالي، كما أشار البعض الآخر إلى أن رونالدو الذي تتجاوز ثروته مليار دولار، وحصل على 200 مليون دولار في صفقة الانتقال للنصر السعودي، يحق له المطالبة بحقوقه في جميع الأحوال، ولكن كبادرة احترام لليوفي وجماهيره، كان يتوجب عليه عدم مطاردة النادي بهذه الطريقة، خاصة أن جماهيره ارتبطت به وشجعته بقوة خلال فترات وجوده مع اليوفي.