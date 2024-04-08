أبوظبي: سطع "هلال العيد" مبكراً في سماء أبوظبي مساء الإثنين، بعد فوز فريق الهلال السعودي على غريمه الأزلي نادي النصر بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.

وشهدت المباراة بعض الأحدث الدراماتيكة، والتي بلغت قمتها مع طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل نهاية المباراة، فضلاً عن تسجيل ساديو ماني هدفاً لحفظ ماء الوجه للفريق النصراوي في الرمق الأخير من المواجهة، وبذلك يضرب نادي الهلال موعداً مع نادي الاتحاد في نهائي البطولة الخميس المقبل، وملخص المباراة يقول "هلال العيد" يسطع في أبوظبي في ليلة خسوف "رونالدو النصر".

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في 45 دقيقة أولى شهدت العديد من الفرص الخطيرة بالإضافة إلى هدف ملغي لصالح فريق النصر، وفقاً لوصف موقع "365scores".

جاءت أولى الكرات الخطيرة عن طريق تسديدة قوية من سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة تصدى لها الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، وفي الدقيقة السابعة نجح كريستيانو رونالدو في المرور بطريقة خرافية من المدافع على البليهي ليدخل بعدها إلى منطقة الجزاء ويسدد بجوار القائم.

تصدي أوسبينا

رد علي البليهي في الدقيقة 13 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى إلا أن أوسبينا حارس العالمي نجح في التصدى وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 16 تلقى ر ونالدو تمريرة من ساديو ماني وضعه في وجه ياسين بونو إلا أن رونالدو سدد بقوة ليتصدى لها الحارس المغربي.

ثم انفرد رونالدو في الدقيقة 20 من ناحية اليسار بمرمى الهلال إلا أن ياسين بونو تصدى للتسديدة، وعاد القائد البرتغالي ليراوغ البليهي في الدقيقة 24 ويسدد بجانب القائم.

وحصل سالم الدوسري على أول بطاقة صفراء في المباراة بالدقيقة 27 بعد عرقلة البرتغالي أوتافيو من الخلف في وسط الملعب، ثم حصل سافيتش على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء بالدقيقة 36 بتدخل قوي أيضًا على أوتافيو.

إلغاء هدف نصراوي

وفي الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول، سجل النصر هدف التقدم عن طريق أوتافيو إلا أن حكم الساحة قرر إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل على رونالدو الذي حاول التداخل في الكرة قبل أن تصل إلى أوتافيو.

الدوسري يسجل

وفي الشوط الثاني، دخل الهلال بقوة من أجل تسجيل الهدف الأول، وبالفعل نجح سالم الدوسري في وضع الزعيم في المقدمة بالدقيقة 61 بعدما تلقى تمريرة ساحرة من سافيتش وضعه في وجه الحارس أوسبينا ليضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 66 سدد البرازيلي مالكوم لاعب وسط الهلال في القائم، قبل أن يعود نفس اللاعب في الدقيقة 72 ليسجل الهدف الثاني للزعيم من ضربة رأسية بعد عرضية من مواطنه ميشيل ديلجادو.

طرد رونالدو

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر بالدقيقة 87 بعد تعديه على مدافع الهلال علي البليهي بدون كرة، ليقرر الحكم محمد الهويش إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الثاني نجح ساديو ماني في تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح النصر في الدقيقة 99 لينتهي معها اللقاء بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف.