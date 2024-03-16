الرياض: يواصل الهلال السعودي كتابة التاريخ الكروي من جديد في الدوري السعودي للمحترفين، فقد أصبح "الزعيم" بعد فوزه على ضمك السبت، الأكثر تحقيقًا للانتصارات خلال موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين بـ22 انتصار متساوياً مع الاتحاد.

كما أصبح الهلال الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 76 هدفاً وفقاً لموقع 365Scores، وكان الهلال قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتسجيله أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم بـ29 انتصاراً.

تاريخ من الأرقام مع جيسوس

رقم آخر حققه الفريق الهلالي بالفوز على جميع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، وهو انجاز يصعب تحقيقه في موسم واحد، وسجل الهلال تحت قيادة مديره الفني الحالي جيسوس 159 هدفًا في الفترتين التي تولى فيها تدريب الفريق، فضلاً عن أن الهلال خاض 37 مباراة مع المدرب جيسوس منذ بداية الموسم ولم يعرف طعم الخسارة فيها جميعاً.

والرقم الذي يثير اعجاب عشاق الهلال مع الأرقام السابقة، أنه كسر رقم النصر بتحقيق أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ دوري المحترفين بـ17 انتصار متتالي.

مباراة ضمك

وكان فريق الهلال قد واصل سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين بعد تغلبه مساء السبت على ضيفه ضمك بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وافتتح سالم الدوسري أهداف المباراة في الدقيقة 79، ورد ضمك بهدف التعادل عن طريق لاعبه الكرواتي أنتوليتش عند الدقيقة 86، قبل أن يحسم ميشائيل النتيجة لفريقه الهلال بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 90+3، لينجح الهلال في في استكمال سلسلة انتصاراته التاريخية، ليدعم رقمه القياسي، بصفته صاحب أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.

68 نقطة وصدارة

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة، ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري، بينما يأتي ضمك في المركز السابع، برصيد 34 نقطة.

رباعية اتحادية

وفي مواجهة أخرى حقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على مضيفه الفتح بـأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الفتح بالأحساء.

ووقع سالم النجدي لاعب الفتح على أول أهداف اللقاء في الدقيقة الخامسة، فيما رد عبد الرزاق حمد الله بهدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 39 من علامة الجزاء، وأضاف البرتغالي جوتا، الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 45+4، وجاء الهدف الثالث للاتحاد عن طريق أحمد الغامدي في الدقيقة 64، ليأتي الرد للفتح سريعًا بهدف تقليص الفارق عن طريق سعد الشرفة في الدقيقة 66، قبل أن يوسع حمد الله الفارق بتسجيله رابع أهداف الاتحاد في الدقيقة 74.

لتنتهي المباراة بهذه النتيجة التي رفعت رصيد الاتحاد إلى النقطة 43 في المركز الرابع, فيما بقي الفتح في المركز التاسع بـ31 نقطة.

"ديربي القصيم"

وفي ديربي القصيم خيم التعادل السلبي على مواجهة الرائد والتعاون في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. بهذا التعادل رفع التعاون رصيده إلى 40 نقطة، ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري، بينما يأتي الرائد في المركز الثالث عشر، برصيد 24 نقطة.