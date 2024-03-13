جدة : أكدالمدرب البرتغالي جورجي جيزوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أن الرقم القياسي الذي حققه فريقه الثلاثاء بعد فوزه على مواطنه الاتحاد 2 - 0 في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، لا يعني شيئاً من دون الفوز بالألقاب.

وكانت فرحة الهلال بالتأهل الى نصف النهائي بعد تجديده الفوز على الاتحاد الذي خسر ذهاباً 0 -2 أيضاً، مزدوجة الثلاثاء إذ بات أول فريق في التاريخ عند الرجال يحقق 28 انتصاراً متتالياً في مختلف المسابقات.

ووفقاً لموقع غينيس للأرقام القياسية، انفرد نيو ساينتس الويلزي أولاً بالرقم القياسي البالغ 27 فوزاً متتالياً، بين 14 آب (أغسطس) 2016 و30 كانون الأول (ديسمبر) 2016، حين حطم رقماً حققه أياكس الهولندي (26 انتصاراً متتالياً) بين 1971 و1972.

فاز في مبارياته في الدوري الويلزي، الكأس، كأس الرابطة وكأس التحدي.

عادله الهلال بين 25 أيلول (سبتمبر) 2023 و8 آذار (مارس) 2024. بدأ سلسلته بفوز على الجبلين في كأس الملك، وصولاً إلى تخطيه أخيراً الرياض 3 1 في الدوري المحلي.

وبعد تكراره الفوز على الاتحاد في جدة، انفرد فريق جيزوس بهذا الرقم القياسي.

وفاز الهلال حتى الآن في 16 مباراة متتالية في الدوري الذي يتصدره بفارق شاسع عن غريمه النصر، 9 في دوري أبطال آسيا الذي أحرز لقبه أربع مرات قياسية و3 في كأس الملك المحلية.

البطولات أولاً

وعلق جيزوس على الانجاز بالقول إنه "بالغ الأهمية" لكنه حذر من أن ذلك لن يعني شيئاً إذا أنهى فريقه الموسم من دون ألقاب، مضيفاً بحسب ما نقل عنه موقع الاتحاد الآسيوي للعبة "الجميع في الهلال سعيد بتحقيق التاريخ في كرة القدم العالمية بالفوز في 28 مباراة متتالية. إنه حقاً إنجاز مذهل وأريد أن أشكر الجميع في النادي على دورهم في هذا السجل التاريخي من الانتصارات".

لكن ابن الـ69 عاماً الذي عاد الى الهلال في تموز (يوليو) الماضي بعد مرور أول وجيز بين حزيران (يونيو) 2018 وكانون الثاني (يناير) 2019، حذَّر "كما قلت طوال هذه الفترة، الأرقام القياسية لا تهم بقدر الألقاب. الأمر منوط بجميع الموجودين في الهلال لضمان إنهاء الموسم كأبطال للدوري السعودي وتحقيق أهدافنا في مسابقات الكأس. عندها فقط يمكننا أن نحتفل حقاً".

ويقاتل الهلال على جبهات عدة، إذ يتصدر الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين ودعا دوري الأبطال الإثنين على يد العين الإماراتي، ووصل الى نصف نهائي كأس الملك ويخوض الكأس السوبر حيث يلتقي النصر في نصف النهائي في الثامن من نيسان (أبريل)، إضافة لبلوغه نصف نهائي المسابقة القارية الأم.

"لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل

وتأتي سيطرة الهلال محلياً وتألقه آسيوياً، بعد انفاقه نحو 380 مليون دولار حسب تقارير، لضمّ أمثال لاعبي الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، البرازيلي مالكوم، البرتغالي روبن نيفيش، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو.

كما ضمّ البرازيلي نيمار الذي لم يحمل ألوانه كثيراً بعد قدومه من باريس سان جرمان الفرنسي، بسبب اصابة قوية بركبته تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وتعود المباراة الاخيرة التي اخفق فيها الهلال بتحقيق الفوز إلى 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما تعادل مع ضمك (1 - 1) في الدوري، وما أنفقه الهلال لا يساوي شيئاً مقارنة مع مسيرته الناجحة محلياً وقارياً، فضلاً عن البعد العالمي الذي جعل منه الفريق الأكثر تحقيقاً للانتصارات المتتالية في التاريخ الكروي.

وخلافاً لمروره الأول الوجيز الذي اكتفى فيه بإحراز الكأس السوبر السعودية قبل إقالته في 26 كانون الثاني (يناير) 2019 بسبب خلاف على العقد، دوّن جيزوس اسمه في تاريخ الهلال وعزز موقعه التفاوضي مع الإدارة بشأن العقد الذي ينتهي في أيار (مايو)، لاسيما في حال إحراز لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخ النادي.

ورفض البرتغالي الثلاثاء الحديث عن مستقبله مع النادي، ورد على سؤالٍ بشأن مستقبله بالقول "حالياً، لا أعرف. عقدي ينتهي في أيار (مايو). لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل وتركيزنا ينصب الآن على تحقيق أهدافنا في الدوري، والبطولة الآسيوية، وبعد تحقيق الإنجازات ستتضح الرؤية".