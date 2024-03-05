الرياض: نجح الهلال السعودي في تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل على حساب منافسه ومواطنه اتحاد جدة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مما يجعل الفريق الهلالي الأقرب للتأهل للدور نصف النهائي، وشهدت المباراة طرد الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط الاتحاد، وسجل ثنائية الهلال ألكسندر ميتروفيتش، وسالم القحطاني في الدقيقتين 40 و 42.

الإياب في الجوهرة المشعة

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين بملعب الجوهرة المشعة في جدة 12 آذار (مارس) المقبل، وعلى الرغم من أن الاتحاد لايزال لديه حظوظ في التعويض، ومواصلة المشوار القاري، إلا أن الحالة الجيدة التي ظهر بها الهلال خلال الموسم الحالي، تجعله الأقرب للتأهل للدور قبل النهائي.

كما أن الاتحاد سوف يكون مطالباً بتسجيل ثلاثية لضمان التأهل، أو تسجيل ثنائية يتعادل بها، وينتظر الحسم عن طريق ركلات الترجيح، مما يجعل مهمته أكثر صعوبة وتعقيداً، كما أنه مطالب بعدم استقبال أي هدف في مرماه.

الدوسري يبتعد عن القحطاني

القمة السعودية القارية، والتي يطلق عليها "الكلاسيكو السعودي"، شهدت تسجيل سالم الدوسري هدفاً رفع به حصيلته في دوري أبطال القارة للهدف 21، ليؤكد مكانته هدافاً تاريخياً للهلال في دوري أبطال آسيا، وواصل كذلك تفوقه على نجم الهلال المعتزل ياسر القحطاني، والذي سجل 18 هدفاً للهلال في البطولة القارية.

