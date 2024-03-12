الرياض: حسم نادي الهلال السعودي بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على مواطنه نادي اتحاد جدة بهدفين نظيفين، وحقق رقماً قياسياً عالمياً، بالفوز في 28 مباراة متتالية.

ثنائية الهلال في المرمى الاتحادي سجلها ياسر الشهراني، ومالكوم دي أوليفيرا، وذلك خلال المباراة التي أقيمت الثلاثاء بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، ليكرر الهلال فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت بالرياض بملعب المملكة أرينا، والتي كانت قد انتهت بثنائية هلالية دون مقابل.

موسوعة غينيس للزعيم

الهلال يسعى للفوز باللقب القاري من جديد، ويسير بخطى واثقة لتحقيق طموح جماهيره بعد بلوغه الدور قبل النهائي، وبعيداً عن طموح "الزعيم" قارياً، فقد حقق رقماً قياسياً عالمياً، سوف يحصل بموجبه على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

رقم الهلال القياسي، هو تحقيق الفوز في 28 مباراة متتالية، وهي أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم ليس سعودياً أو آسيوياً فقط، بل على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي يمنح هذا الرقم قيمته العالمية.

16 فوز متتالي في الدوري السعودي

وعلى المستوى المحلي حقق "هلال المدرب جيسوس" رقماً قياساً يتمثل في الفوز في 16 مباراة متتالية بالدوري السعودي، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، كما نجح الفريق في الفوز بـ 9 مواجهات بدوري أبطال آسيا، وهو رقم قياسي أيضاً ولكن في تاريخ مشاركات الزعيم الهلالي في البطولة القارية، الأمر الذي يؤكد أن فريق الهلال تحت قيادة مدربه الحالي جيسوس يقدم أعلى مستوياته، ويحقق أفضل النتائج.

