الرياض : واصل الهلال سلسلة انتصاراته القياسية التي بلغت 30 مباراة في جميع المسابقات، بفوزه الصعب على مضيفه الشباب 4-3 في الدوري السعودي، فيما يواصل رونالدو نجم النصر تحقيق الأرقام الأسطورية بالهاتريك 64 طوال مسيرته الكروية، وهو رقم أسطوري يصعب تكراره مستقبلاً، فقد سجل رونالدو ثلاثية من خماسية الفوز على ضيفه الطائي 5 - 1.

وتناوب على تسجيل رباعية الهلال كل من الصربيين الكسندر ميتروفيتش (20 من ركلة جزاء و27)، وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (42) وسالم الدوسري (57)، فيما سجل للشباب مصعب الجوير (3)، وحسين الصبياني (64) والمغربي رومان سايس (78).

ورفع الهلال رصيده في المركز الاول إلى 71 نقطة، محافظاً على فارق الـ 12 نقطة مع وصيفه النصر. وتجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

5 أرقام لرونالدو

قاد النجم رونالدو فريقه النصر لفوز عريض على الطائي المنقوص على ملعب الأول من بارك بالرياض، وبادر البرتغالي أوتافيو بالتسجيل للنصر في الدقيقة 20، وعادل الهولندي فيرجيل ميسيدجان للطائي بعدها بدقيقتين، ليطرد في الدقيقة 36 بالبطاقة الحمراء.

واستفاد النصر من النقص العددي في صفوف مضيفه، ليسجل هدف التقدم عبدالرحمن غريب في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانتظر رونالدو الشوط الثاني لبدء استعراضه التهديفي فسجل ثلاثية في الدقائق 64 و67 و87.

وحقق النجم البرتغالي 5 أرقام جديدة في ليلة واحدة، أولها أنه رفع رصيده من الثلاثيات (الهاتريك) إلى 64 طوال مسيرته، كما رفع غلته من الانتصارات إلى 802 فوز، كما أصبح رصيده التهديفي الإجمالي 880 هدفاً على المستويات كافة طوال مشواره، ومع النصر تحديداً أصبح لديه 33 هدفاً الموسم الحالي في جميع المسابقات، و24 في بطولة الدوري السعودي.