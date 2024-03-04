إيلاف من القاهرة: متى يعتزل كريستيانو رونالدو؟ سؤال المليار دولار، وليس المليون دولار، قياساً بشعبية ومكانة النجم البرتغالي الذي يحتل المركز الأول في قائمة البشر الأكثر متابعة وشعبية عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما أنه يتمتع بلياقة بدنية مذهلة قياساً بمرحلته العمرية (39 عاماً) وبالنظر كذلك إلى امتلاكه شغف اللاعب الذي يريد أن يثبت نفسه، وكأنه بلا تاريخ، ولم يسبق له أن شارك في أي مباراة.

نصراوي حتى 2025.. وماذا بعد؟

العقد الحالي لرونالدو مع نادي النصر السعودي يمتد حتى عام 2025، وبالطبع هو يريد الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة لتحطيم المزيد من الأرقام والاستمرار في كتابة التاريخ الذي يجعله أحد أفضل نجوم اللعبة على مدار تاريخها، كما أن لياقته البدنية تساعده على تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن أن شغفه لا يتراجع أبداً.

متى يعتزل رونالدو؟ سؤال الساعة لدى الملايين من عشاق النجم البرتغالي في كل مكان، فقد أكد في أكثر من مناسبة أنه يتمتع بقدرات بدنية جيدة، ولديه "لايف ستايل" يتيح له البقاء طويلاً، خاصة من ناحية التدريب والاستشفاء والتغذية، كما سبق أن أكدت قياسات علمية أن رونالدو يمكنه الاستمرار في المستوى التنافسي الأعلي في عالم كرة القدم إلى ما بعد الأربعين، وهذا هو هدفه بطبيعة الحال، لكنه لم يسبق له أن أعلن توقيتاً بعينه للتوقف عن مداعبة معشوقته.



جورجينا تكشف السر

جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو كشفت خلال وجودها في أسبوع الموضة بباريس أن رونالدو قد يتوقف عن كرة القدم بعد عام، وربما عامين، الأمر الذي حظي باهتمام وسائل الإعلام العالمية، وليس معلوماً على وجه الدقة ما إذا كانت المعلومة التي أدلت بها جوردجينا دقيقة أم لا، وهل تم التنسيق بينهما في هذا الجانب ؟ أم أنها تطوعت بالحديث عن مستقبله نيابة عنه.

الابن يريد استمرار الأب

من ناحيته يرغب الإبن كريستيانو جونيور الذي يكمل 14 عاماً الصيف المقبل، في أن يظل الأب كريستيانو في الملاعب حتى يصبح هو لاعباً محترفاً، ويحظى بأن يلعب إلى جوار والده قبل اعتزاله، ليصبح حدثاً تاريخياً نادراً، وسبقه النجم البرازيلي ريفالدو الذي لعب مع ابنه ريفالدينيو في فريق واحد هو موجي ميريم البرازيلي، والأمر على هذا النحو يعني أن رونالدو قد يستمر في الملاعب لأكثر من عامين.