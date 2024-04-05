إيلاف من القاهرة: أفادت تقارير أن شاكيرا تواعد الممثل البريطاني لوسيان لافيسكونت بعد أن لعب دور الحب في أحدث فيديو موسيقي لها، ويبدو أن الظهور "التمثيلي" للشاب البريطاني يتحول إلى واقع وفقاً لتقارير صحفية بريطانية.

وظهر لوسيان (31 عاما) إلى جانب شاكيرا (47 عاما) في فيديو لأغنيتها لتنتشر الشائعات بقوة منذ هذا الوقت، وعادت صحيفة "الصن" اللندنية لتؤكد على أن هناك شيئ ما، ولكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن لوسيان قد يكون هدفه الشهرة لا أكثر.

الشاب يريد الشهرة

من ناحيتها قالت صحيفة "ديلي ميل" على لسان مصادر مقربة من شاكيرا": "إنها في حاجة ماسة إلى الوقوع في الحب، ولكن أصدقائها يشعرون بالقلق لأن لوسيان يتسلل إلى عالم المشاهير أثناء مواعدته لنساء أقل شهرة من شاكيرا".

وأضافت الصحيفة :"يخشى أصدقاؤها أنه يريد فقط أن يعرف الناس اسمه وهي تقدم له هذه الخدمة، خاصة إنهم يرون بعضهم البعض ولكنهم ليسوا منخرطين بشكل كبير حتى الآن".

تم رصد شاكيرا ولوسيان يتناولان العشاء بعد أيام قليلة من ظهور الفيديو، لكن المطلعين على بواطن الأمور أضافوا أن هناك خطورة على شاكيرا من أي علاقة، خاصة أنها لم تتخلص من تأثيرات خيانة زوجها السابق جيرارد بيكيه".

مربى الفراولة تكشف الخيانة

شاكيرا كانت هي ولاعب برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه البالغ 37 عاما، في علاقة امتدت 11عاما قبل انفصالهما في صيف2022، ولديهما أبناء ساشا، 9 أعوام، وميلا البالغة من العمر 11 عاما.

وبحسب ما ورد، أدركت شاكيرا أن بيكيه كان يخونها عندما عثرت على عبوةمربى فارغة في الثلاجة، وقيل إنها كانت بعيدة عن المنزل لفترة من الوقت، وعادت إلى المنزل لتجد مربى الفراولة قد تم أكلها، على الرغم من أن بيكيه وأطفالهما يأكلون مربى الفراولة، ويقال إن النجمة خلصت إلى أن شريكها كان على علاقة غرامية وأن شخصا آخر كان في منزلهما.

يذكر أم جيرارد بيكيه الآن طالبة تعمل معه، تبلغ من العمر 23 عامًا تدعى كلارا تشيا مارتي.