إيلاف من القاهرة: "أشعر بالرغبة في العمل، أشعر برغبة في كتابة الأغاني، أشعر برغبة في تأليف الموسيقى"... بهذه الكلمات تحدثت شاكيرا عن حياتها بعد الانفصال عن جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق، وقالت المغنية الشهيرة، "الحياة بدون زوج أفضل كثيراً، لقد كان يأخذني للأسفل".

شاكيرا البالغة من العمر 47 عاماً، أكدت في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية أنها تتمتع بإحساس جديد بالاستقلالية بعد أن وجدت في السابق صعوبة في تحقيق التوازن الصحيح بين الأسرة والعمل في المجال الفني في نفس الوقت.

قالت شاكيرا في مقابلة أجريت مؤخرا مع Apple Music: "بطريقة ما، من الجيد ألا يكون لدي زوج، لا أعرف لماذا؟ ما أعرفه أنه يجرني إلى الأسفل، الآن أشعر بالرغبة في العمل. أشعر بالرغبة في كتابة الأغاني. أشعر بالرغبة في تأليف الموسيقى"

شاكيرا كانت على علاقة سابقة بنجم كرة القدم السابق جيرارد بيكيه لمدة 11 عامًا قبل أن يعلن الزوجان أنهما سينفصلان في عام 2022، ولديهما ولدان وهما ميلان، 11 عامًا، وساشا، 9 أعوام.

علاقة حب وكراهية

وأضاف المغنية الكولومبية: "لقد كانت علاقة حب وكراهية، لأنه في كل مرة كان يجب أن يتم سحبي فيها إلى الاستوديو للقيام بعملي، شعرت أنني كنت أترك عائلتي دون رعاية، شعرت بالذنب، بل شعرت بالتمزق، والآن أنا أم عزباء، ليس لدي زوج في المنزل ليساعدني في أي شيء".

وتابعت :"أنا أكثر اكتمالًا الآن من أي وقت مضى"، وعن دور جمهورها في حياتها، قالت: "أشعر أن الجمهور لديه ولاء كبير لي، ومن خلال إظهار ولائهم وحبهم، شعرت بأنني مدعومة جدًا، لقد دعموني حقًا طوال هذا الوقت، ولذا أشعر أنني مدينة لهم بالكثير، ولذا فإنني أبذل قصارى جهدي، لأنني أريد التأكد من أنني سأعيد لهم ربع ما قدموه لي".