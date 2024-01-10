إيلاف من ميامي: انتقلت المغنية الكولومبية شاكيرا إلى ميامي مع أطفالها في أبريل 2023 إثر انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق في برشلونة جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من الزواج.

وألقت السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية، القبض على شخص يدعى دانييل جون فالتيير البالغ من العمر 56 عامًا، بتهمة مطاردة شاكيرا، عندما وصل إلى باب منزلها بنية الدخول مدعياً أنه على علاقة مع المغنية الكولومبية.

وادعى المطارد المزعوم وكرر أمام القاضي في المحكمة أن شاكيرا هي زوجته وأنه يتحدث معها طوال الوقت. وكان القاضي قد حدد الكفالة بالفعل بمبلغ 50 ألف دولار، ولكن بناءً على تأكيد المدعى عليه وإصراره على أنه زوج المغنية، قام بزيادة الكفالة إلى 100 ألف دولار.

ووقع القاضي أيضًا أمرًا تقييديًا حتى لا يتمكن من الاتصال بالمغنية الكولومبية، من خلال أي شخص آخر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. باستثناء المثول في الجلسات التي تحددها المحكمة.

ويواجه المطارد المزعوم تهمة التحرش بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن المغنية وتوصيل الشوكولاتة وزجاجات النبيذ المصنوعة الى منزلها بين أواخر ديسمبر وأوائل عام 2024، وفقًا لتقرير الشرطة.