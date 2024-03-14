إيلاف من القاهرة: هل تعد شاكيرا الفنانة الأكثر نجاحاً وبريقاً وتأثيراً في العالم حالياً؟ سؤال طرحته صحيفة "ماركا" الاسبانية بصيغة تحمل الموافقة ضمنياً على هذا التصنيف، وإن كان البعض من أصحاب الذائقة الغنائية والفنية المختلفة قد لا يتفقون مع ذلك.

جوائز وثروة و 314 مليون متابع

تقرير الصحيفة المدريدية الشهيرة يقول :"شاكيرا تتقدم بشكل أسطوري، في عمر 47 عاما، يمكن للمغنية الكولومبية أن تفتخر بحصولها على 15 جائزة غرامي لاتينية، و 3 جوائز غرامي عالمية، بالإضافة إلى العديد من الجوائز والترشيحات الأخرى، وهي واحدة من أنجح الفنانين على هذا الكوكب، وهو أمر لا شك فيه، فأرقامها تقول ذلك".

وفقا لتقرير "ميلينيو" فإن شاكيرا لا تبكي، بل تجني المال، بالإضافة إلى الحفلات والجولات التي بيعت تذاكرها بالكامل، فالحقيقة هي أن الفنانة الكولومبية قد وجدت مصدراً جديداً مربحاً للغاية، ويتمثل في الحفلات الموسيقية الخاصة، والتي تحصل خلالها على 300 ألف يورو عن كل ساعة أداء، وكان الرقم السابق 200 ألف يورو قبل عام.

الأرقام وحدها خير دليل على النجاح الأسطوري المستمر للفنانة الكولومبية، التي انفصلت قبل فترة عن جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق، ولكنها تواصل نجاحاتها بشكل ملفت، فقد بلغت ثروتها 300 مليون يورو، وهي تحصل على 300 ألف يورو في الساعة الواحدة في حفلاتها الخاصة، كما أن عدد المتابعين لها عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي يتجاوز 314 مليون متابع.

إجمالي ثروة شاكيرا

وبحسب البوابة المتخصصة "ثروات المشاهير" Celebrity Net Worth، فإن إجمالي ثروة شاكيرا يصل إلى 300 مليون يورو، بالإضافة إلى حفلاتها وألبوماتها ومسرحياتها على منصات مختلفة، فإن شاكيرا شاركت في مشاريع تلفزيونية مثل The Voice، مما يجعلها فنانة صاحبة حضور عالمي كبير، كما أنها سيدة أعمال ناجحة.

على أية حال، لا تقتصر مصادر دخل شاكيرا على حفلاتها، سواء كانت حفلات عامة أو خاصة تقيمها لجمهور صغير وبعيداً عن الأضواء، حيث يدر وجودها على منصات البث المباشر مثل سبوتيفاي دخلاً قدره 200 ألف يورو شهرياً، وفقاً لتقرير نشرته مجلة بيبول.