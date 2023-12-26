إيلاف: مر أكثر من عام منذ أن أعلن أحد الأزواج الأكثر شهرة في العالم انفصالهم رسميًا.

شاكيرا وجيرارد بيكيه ادهشا الجميع بانفصالهما الذي أحاط به الجدل بسبب صديقته وأغنية Bizarrap التي لاقت انتشاراً كبيراً حول العالم.

ومع ذلك، قرر لاعب كرة القدم السابق ورئيس رابطة الملوك جعل علاقته مع كلارا تشيا رسمية. لم ترتبط المغنية الكولومبية خلال الفترة الماضية ولكن يبدو أن هناك مرشحًا الآن.

وفقًا لبرنامج Socialite على محطة Telecinco،يمكن للفنانة أن تنهي هذا العام الذي شهد الكثير من التغيير والانتقال مع رفيق جديد في حياتها.

إنه رافائيل أركوت، منتج أرجنتيني يبلغ من العمر 44 عامًا وقد حصل على 18 جائزة جرامي لاتينية باسمه. وبحسب البرنامج فإن شاكيرا متحمسة للغاية لهذه الفرصة الجديدة في الحب.

كان الصحفي خافيير سيرياني هو من روى تفاصيل أحدث قصة حب قائلاً إن أركوت "رجل مثقف وشاعر وملحن. مختلف تمامًا عن بيكيه ومختلف تمامًا عن أنطونيو دي لا روا. وهو معروف، خاصة في أمريكا اللاتينية، لأنه عمل مع مطربين عالميين مثل كاميلو".