إيلاف:وفقًا للعديد من التقارير الإعلامية، تقوم شاكيرا بتسجيل فيلم وثائقي عن حياتها، يعتقد بأنها ربما تتطرق فيه الى الحقيقة الكاملة حول انفصالها عن جيرارد بيكيه، من بين أمور أخرى.

ومنذ فترة، كانت المغنية برفقة مصور شوهد خلال حفل جرامي اللاتيني في إشبيلية، ويوم حضرت إلى محكمة برشلونة ووافقت على دفع غرامة مقابل حكم مخفف سيمنعها من الذهاب إلى السجن.

ما الذي سيركز عليه الفيلم الوثائقي لشاكيرا؟

وسيركز الفيلم الوثائقي الذي يقال إن الفنانة الكولومبية تعمل عليه، على تجارب المغنية خلال عامي 2022 و2023، واللحظات الصعبة التي كان عليها أن تعيشها فيما يتعلق بالخيانة المزعومة لشريكها السابق ومشكلتها الضريبية.

وفي برنامج Mamarazzis، أكدت الصحفيتان لورا فا ولورينا فاسكويز: "اليوم إذا كنت شخصًا مشهورًا وليس لديك برنامج واقعي خاص بك على الطراز الوثائقي، فأنت لا أحد".

حتى الآن لم تؤكد شاكيرا المشروع رسميًا.

وقالت لورينا فاسكيز: "من الواضح أن شاكيرا تقوم بتسجيل مادة لمشروع سمعي بصري أو فيلم وثائقي أو برنامج واقعي بأسلوب وثائقي". وإضافة إلى ما قالته لورا فا، فإن الفيلم سيكون دراما بسبب كل ما حدث لشاكيرا في العامين الماضيين، ويمكن أن يطلق عليه اسم "El engaño y yo" الخداع وأنا.

على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن، فمن المتوقع أن يتم إصدار الفيلم الوثائقي خلال النصف الثاني من عام 2024.