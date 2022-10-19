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كولومبو: هنأت كولومبو الثلاثاء الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا الذي فاز بجائزة "بوكر" الأدبية البريطانية العريقة لعام 2022 عن روايته "أقمار مالي ألميدا السبعة" التي تستعيد الماضي الدموي الذي شهدته الجزيرة خلال حربها الأهلية.

وأشاد الناطق باسم الحكومة باندولا غوناواردانا بشيهان كاروناتيلاكا قائلا إن "إنجازه العظيم" هذا "يشرّف" بلده.

وأشادت لجنة التحكيم مساء الاثنين بـ"السعة والكفاءة والجرأة والجسارة والفكاهة" التي برهن عنها المؤلّف في روايته "ذي سفن مونز أوف مالي ألميدا".

وهذه ثاني رواية لكاروناتيلاكا (47 عاماً) تنال تقديراً عالمياً بعد "الرجل الصيني"، الرواية التي أصدرها في 2011 ونالت خصوصاً جائزة الكومنولث.

رواية خيالية

وقال غوناواردانا، وهو وزير الإعلام في الحكومة الحالية وأيضاً مؤلف ومنتج سينمائي، إن الجيش منعه من إخراج فيلم عن اغتيال الصحافي ريتشارد دي زويسا سنة 1990.

وأشار إلى أن "حوالى 60 ألف شخص فقدوا حياتهم في نهاية ثمانينات القرن الماضي. وقد اضطر المفكرون إلى مغادرة البلاد بسبب التهديد والتهويل".

لكنه أكد للصحافيين أنه "في حال اقتباس هذا الكتاب إلى السينما، فإن الحكومة الجديدة لن تقف عائقاً".

وتدور أحداث الرواية الخيالية في قالب من الفكاهة السوداء في العاصمة السريلانكية كولومبو في تسعينيات القرن الماضي، خلال فوضى الحرب الأهلية التي انتهت عام 2009 واسفرت عن نحو 100 ألف قتيل على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.

وبطل الرواية هو مصوّر حربي مثليّ الجنس ومقامر يصحو في عالم البرزخ حيث يحاول معرفة من قتله.

قيمة معنوية ومادية

وتسلّم كاروناتيلاكا الجائزة من كاميلا قرينة الملك تشارلز، وذلك خلال حفل أقيم في لندن. وهذا أول حفل لتوزيع الجوائز يُقام حضورياً منذ 2019 بسبب جائحة كوفيد.

وهو ثاني سريلانكي يفوز بهذه الجائزة التي تمنح لأفضل رواية صادرة باللغة الإنكليزية، بعد مايكل أونداتجيز الذي حصل على بوكر في 1992 لروايته "المريض الإنكليزي".

وبالإضافة إلى قيمتها المعنوية الضخمة وترسيخها مكانة صاحبها في الساحة الأدبية العالمية، يحصل الفائز ببوكر على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه استرليني (حوالى 60 ألف دولار).

ونال الجائزة في السنوات الماضية بعض من أشهر الكتّاب باللغة الإنكليزية، من بينهم سلمان رشدي وماغاريت أتوود وهيلاري مانتل التي توفيت الشهر الماضي عن 70 عاماً.