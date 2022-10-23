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القدس: ستخصّص الحكومة الإسرائيلية حوالى ستة ملايين دولار لإنشاء متحف يضم أكبر مجموعة من الوثائق لعالم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين، على ما أعلنت الجامعة العبرية الأحد.

سيتم إنشاء المبنى الجديد في حرم جامعة جفعات رام في القدس. وتعهدت الحكومة دفع نحو ستة ملايين دولار فيما يبقى على الجامعة جمع 12 مليون دولار إضافية.

وكان ألبرت أينشتاين أحد الآباء المؤسسين للجامعة العبرية. وترك عالم الفيزياء الذي يعتبر من بين أعظم علماء الفيزياء النظرية في التاريخ، أرشيفه للجامعة عندما توفي عام 1955 عن 76 عاما.

ويمثل هذا الأرشيف أكبر مجموعة في العالم لوثائق أينشتاين، ويضم 85 ألف عنصر، وفق القيّم روني غروز. وسيضم المتحف أرشيف أينشتاين بكامله وسيكون بمثابة "مساحة مبتكرة لتعليم العلوم والتكنولوجيا" كما قالت الجامعة العبرية.

وجاء في بيان للمؤسسة التعليمية "من خلال تقنيات عرض حديثة وعروض علمية ووثائق أصلية، سيعرض المتحف مساهمات أينشتاين في العلوم وتأثير اكتشافاته على حياتنا اليوم ونشاطه العام ومشاركته في اللحظات التاريخية الرئيسية".

وأحدثت نظريات النسبية التي وضعها أينشتاين ثورة في الفيزياء عبر إدخال طرق جديدة للنظر في حركة الأشياء في المكان والزمان.

ولأينشتاين مساهمات كبيرة أيضا في نظرية ميكانيك الكم وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921.