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نيويورك: أعاد القضاء في نيويورك الخميس إلى باكستان 192 عملا فنيا نُهب ونُقل بصورة غير قانونية، بقيمة 3,4 ملايين دولار، في إطار تحقيق دولي يطاول منذ عشر سنوات مهرّباً للأعمال الفنية الهندية والأميركية مسجوناً في الهند.

ويجري القضاء بولاية نيويورك منذ سنتين حملة واسعة لإعادة الآثار المنهوبة في العالم والمعروضة في متاحف ومعارض فنية في المدينة الكبرى: فمن 2020 إلى 2021، أعيد ما لا يقل عن 700 قطعة إلى 14 بلدا، بينها مصر والعراق والهند وباكستان وكمبوديا واليونان وإيطاليا.

وأعلن مدعي عام مقاطعة مانهاتن ألفين براغ، الخميس في بيان إعادة 192 عملاً فنياً "للشعب الباكستاني"، خلال مراسم أقيمت في القنصلية الباكستانية العامة في نيويورك.

ومن بين هذه القطع، 187 كانت جزءاً من عملية تهريب بإشراف تاجر الفنون السابق سوبهاش كابور الحائز الجنسيتين الهندية والأميركية.

ويشكل كابور منذ عقد من الزمن محور تحقيق واسع يجريه القضاء الأميركية يُعرف باسم "هيدن أيدل".

وقد أوقف كابور في 2011 في ألمانيا وسُلّم إلى الهند حيث لا يزال مسجوناً مذاك، وقد حوكم وصدر في حقه الأسبوع الماضي في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا، مع متهم آخر، حكم بالسجن 13 عاماً.

وفي آذار/مارس الفائت، أعادت أستراليا إلى الهند 29 عملاً فنياً تعرض للنهب والتصدير بصورة غير قانونية، بينها 13 قطعة مرتبطة بكابور وفق كانبيرا.