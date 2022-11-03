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تستخدم إسرائيل المواقع والمعالم الأثرية أداة لإضفاء الشرعية على ملكيتها للأرض وطرد العرب واحتلال المزيد من الأراضي.

إيلاف من بيروت: يتم احتلال الأراضي المقدسة أيضًا في الكتب أيضًا. في إسرائيل وفلسطين، يعد التاريخ وعلم الآثار مفتاحًا لإضفاء الشرعية على امتلاك الأرض، وكل حجر وكل موقع وكل خراب هو سبب للصراع. يستخدم اليهود والعرب الماضي حجة للدفاع عن وجودهم في المنطقة، لكن اليهود هم من يسيطرون على هذا الخندق. للإسرائيليون سيطرة سياسية وعسكرية على كامل الأراضي عملياً ويفرضون مشاريعهم الأثرية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

نددت منظمات مختلفة في إسرائيل مرارًا وتكرارًا بكيفية استخدام المواقع في الأرض المقدسة لطرد الفلسطينيين من منازلهم، لإثبات الوجود الأصلي لليهود في أرض الميعاد ومحو الماضي العربي. علم الآثار ملك للجميع ويجب تقديمه للجميع. يقول ألون آراد، مدير منظمة Emek Shaveh غير الحكومية، المتخصصة في مكافحة "إساءة استخدام علم الآثار"، إنه لا ينبغي أن يؤخذ هذا العلم أداة للمعركة السياسية، أو للترويج لسياسات تمييزية أو لاحتلال الأرض. ويوضح عالم الآثار: "في القدس، على سبيل المثال، يتم بناء متحف التسامح أعلى مقبرة ماميلا، وللقيام بذلك كان عليهم حفر وإزالة العديد من قبور المسلمين". يضيف: "في أثناء بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، تم حفر الأماكن ذات الأهمية أيضًا وتم تغطيتها لاحقًا بالجدار".

تقع مدينة داود على بعد أمتار قليلة من أسوار البلدة القديمة في القدس، في وسط حي سلوان العربي، وتدار هذه المساحة الأثرية والمتاحف وتروج لها منظمة إلعاد الاستعمارية واليمينية، التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على الوجود اليهودي في المدينة بإيجاد قصر الملك داود. يوضح أراد أن علماء الآثار لم يعثروا بعد على أي صلة قاطعة بالملك التوراتي، لكن ذلك لم يشكل عقبة أمام طرد الجيران العرب، وشراء المنازل أولاً، ثم إعادة تصنيف الأرض منتزهاً وطنيًا. كما أنها لم تمنعهم من بناء منازل للمستوطنين أو الاستحوذ على آخر مساحة مفتوحة في الحي، لتصير موقف سيارات حيث كان السوق موجودًا والذي أصبح اليوم منطقة حفر ضخمة.

Canaanite sculpture of the goddess Anat discovered in the Gaza Strip https://t.co/39CehWcpKh — ArchaeoNewsNet (@ArchaeoNewsNet) April 25, 2022

أكثر ما يقلق الخبير هو الطريقة التي يتم بها التحقيق في الموقع. يقول أراد: "إن الماضي يخدم السرد الوطني ليس بالأمر السيئ... المشكلة هي الثمن الذي يُدفع مقابل ذلك هنا". يقول إن في الحفريات في مدينة داود، يتم تجاهل أي اكتشاف غير يهودي، سواء أكان عثمانيًا أم عربيًا أم صليبيًا أم مملوكيًا، بل يتم إخفاؤه، ولا يظهر السياح سوى جزء من القصة. يتابع: "يحاولون خلق حالة تعتبر فيها المكونات غير اليهودية في البلدة القديمة أجنبية. لكن هذا غير واضح".

تاريخ جزئي ومغشوش

لتعزيز هذه الرواية، تتجنب مؤسسة إلعاد أي ذكر لماضي المكان غير اليهودي، وقد أنشأت مسارات تخفي الواقع الحالي للبيئة: مع مساحة مغلقة منفصلة عن الحي، مع وجود أنفاق في باطن الأرض لزيارة الآثار اليهودية من العصر الهيرودي، وقريبًا، باستخدام التلفريك الذي سيربط الجزء اليهودي من القدس بالموقع والمدينة القديمة. "هناك قصة واحدة فقط هنا، قصة يهودية. لا ترى منازل، لا ترى الناس، لا تسمع المؤذن، لا تسمع العربية. إنهم يحاولون خلق مغامرة سياحية ورواية تنسى تمامًا أن حيًا فلسطينيًا هنا. لن يضطر السياح لرؤية الحاضر. الماضي والمستقبل فحسب".

أثار مشروع التلفريك في القدس جدلًا كبيرًا في البلاد في السنوات الأخيرة. بعد رحلة قانونية طويلة، وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة من المهندسين المعماريين وهندسة الحدائق وعلماء الآثار والناشطين، تلقت الخطة الضوء الأخضر من المحكمة الإسرائيلية العليا في مايو الماضي. وسيكلف المشروع نحو 55.5 مليون يورو وسيستغرق بناؤه 18 شهرا، ليربط النقاط ذات الأهمية السياحية والدينية لليهود.

بالنسبة لمروجي المشروع، التلفريك يخفف الازدحام المروري في المنطقة، وسيكون بديلاً أخضر للنقل، وسيشمل نقطة جذب سياحي جديدة للمدينة وبمثابة دفعة اقتصادية للعرب أيضًا. ويقدرون أنه سيتم استخدامه من قبل حوالي 3000 زائر كل ساعة وأنه سيزيد من عدد الزوار في حائط المبكى ومدينة داود.

لكن بالنسبة إلى سكان الحي العرب، الواقع سيكون مختلفًا: يقول الناشط خالد الزير، من سكان الحي: "ستُبنى أساسات هذا المشروع على أرضنا وستتجاوز الكبائن منازلنا. هذا التلفريك سيعطي الشعور بأن هذه مدينة يهودية وسوف يقضي على الفلسطينيين. إنهم يصوغون تاريخًا جديدًا سواء كان تحت الأرض أو فوقها أو في السماء".

إنهم ليسوا الوحيدين الذين يعتقدون ذلك. نفس مروجي التلفريك والحفريات في مدينة داود يدركون أن كل هذا يخدم في إضفاء الشرعية على حيازة اليهود للمنطقة. قال رئيس بلدية القدس السابق نير بركات في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في عام 2019: "مدينة داود هي الدليل النهائي على ملكيتنا لهذه الأرض، هذا هو الطريق الذي جاء به الحجاج اليهود لعبادة الله في المدينة القديمة. عندما لم يكن هناك مسيحيون ولا مسلمون ". إيلاد، التي تعني حرفياً "نحو مدينة داود"، لها العديد من الأصدقاء في البرلمان الإسرائيلي، بميزانية سنوية تبلغ 27.8 مليون يورو، وممتلكات بقيمة 83.4 مليون يورو.

احتلال الضفة الغربية

في الضفة الغربية المحتلة، التكتيكات مماثلة لتلك المتبعة في القدس الشرقية. الأساليب متنوعة: تصنيف المنطقة على أنها حديقة طبيعية أو أثرية بمساعدة الحكومة، وشراء منازل وأراضي، وتعديل القانون لطرد أصحابها الفلسطينيين، وبناء منازل للمستوطنين...

في الخليل، السكان الفلسطينيون هم الوحيدون مع وجود المستوطنات اليهودية في الداخل، يتم إضفاء الشرعية على المستعمرات (التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية) من خلال الحجج الأثرية والدينية.

هذا هو حال موقع تل الرميدة حيث، وفقًا للمستوطنين، عاش اليهود ويقولون إن لديهم دليلًا على الملكية قبل إنشاء دولة إسرائيل. وهناك أيضًا رابط توراتي قرب قبر البطاركة المتنازع عليه، حيث وفقًا إلى التقليد اليهودي والمسيحي والمسلم، تم دفن إبراهيم وسارة وإسحاق.