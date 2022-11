تستخدم إسرائيل المواقع والمعالم الأثرية أداة لإضفاء الشرعية على ملكيتها للأرض وطرد العرب واحتلال المزيد من الأراضي.

إيلاف من بيروت: يتم احتلال الأراضي المقدسة أيضًا في الكتب أيضًا. في إسرائيل وفلسطين، يعد التاريخ وعلم الآثار مفتاحًا لإضفاء الشرعية على امتلاك الأرض، وكل حجر وكل موقع وكل خراب هو سبب للصراع. يستخدم اليهود والعرب الماضي حجة للدفاع عن وجودهم في المنطقة، لكن اليهود هم من يسيطرون على هذا الخندق. للإسرائيليون سيطرة سياسية وعسكرية على كامل الأراضي عملياً ويفرضون مشاريعهم الأثرية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

نددت منظمات مختلفة في إسرائيل مرارًا وتكرارًا بكيفية استخدام المواقع في الأرض المقدسة لطرد الفلسطينيين من منازلهم، لإثبات الوجود الأصلي لليهود في أرض الميعاد ومحو الماضي العربي. علم الآثار ملك للجميع ويجب تقديمه للجميع. يقول ألون آراد، مدير منظمة Emek Shaveh غير الحكومية، المتخصصة في مكافحة "إساءة استخدام علم الآثار"، إنه لا ينبغي أن يؤخذ هذا العلم أداة للمعركة السياسية، أو للترويج لسياسات تمييزية أو لاحتلال الأرض. ويوضح عالم الآثار: "في القدس، على سبيل المثال، يتم بناء متحف التسامح أعلى مقبرة ماميلا، وللقيام بذلك كان عليهم حفر وإزالة العديد من قبور المسلمين". يضيف: "في أثناء بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، تم حفر الأماكن ذات الأهمية أيضًا وتم تغطيتها لاحقًا بالجدار".

تقع مدينة داود على بعد أمتار قليلة من أسوار البلدة القديمة في القدس، في وسط حي سلوان العربي، وتدار هذه المساحة الأثرية والمتاحف وتروج لها منظمة إلعاد الاستعمارية واليمينية، التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على الوجود اليهودي في المدينة بإيجاد قصر الملك داود. يوضح أراد أن علماء الآثار لم يعثروا بعد على أي صلة قاطعة بالملك التوراتي، لكن ذلك لم يشكل عقبة أمام طرد الجيران العرب، وشراء المنازل أولاً، ثم إعادة تصنيف الأرض منتزهاً وطنيًا. كما أنها لم تمنعهم من بناء منازل للمستوطنين أو الاستحوذ على آخر مساحة مفتوحة في الحي، لتصير موقف سيارات حيث كان السوق موجودًا والذي أصبح اليوم منطقة حفر ضخمة.

Canaanite sculpture of the goddess Anat discovered in the Gaza Strip https://t.co/39CehWcpKh