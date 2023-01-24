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إيلاف: طرح الملحن والمغني المصري عمرو مصطفى أغنية جديدة بعنوان "سلام سلام" تعاون فيها مع الشاعر الغنائي مصطفى ناصر والموزع الموسيقى تيام.

وكان مصطفى قد طرح أغنية بعنوان "يا دايرة" قبل ثلاثة أسابيع، ومازالت حتى الآن ضمن قائمة أفضل الأغاني على يوتيوب، وتخطت مشاهداتها حاجز المليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيكو، كما تعد تلك الأغنية هي أولى أغاني مشروعه الجديد "message song" الذي يهدف من خلاله إلى طرح أغاني مدتها لا تزيد عن الدقيقة، وإذ أعجبت الجمهور يقوم بطرح الأغنية كاملة.

كما طرح الفنان المصري خلال الفترة الماضية أربعة أغاني من ألبوم غيرك مين، وهم: إلا أنا، رقصة، مين هيجاريه، وسيبوه.