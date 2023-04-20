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باريس: تُختتم الدورة السادسة والسبعون لمهرجان كان السينمائي في 27 أيار/مايو المقبل بفيلم الرسوم المتحركة "إيليمنتل" (Elemental)، أحدث إنتاجات استديوهات "ديزني/بيكسار"، في عرضه العالمي الأول، على ما أعلن المنظمون الأربعاء.

وأوضح المنظمون أنّ الفيلم سيعرض من خارج المسابقة، علماً أن عروضه التجارية في دور السينما الأميركية في 16 حزيران/يونيو.

وسبق أن اختيرت ثلاثة من أفلام "بيكسار" ضمن برامج الدورات السابقة لمهرجان كان هي "أب" (Up) الذي كان عام 2009 أول شريط رسوم متحركة يُفتتح به الحدث السينمائي، و"إنسايد آوت" (Inside Out) عام 2015 و"سول" (Soul) في نسخة عام 2020 التي ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19. كذلك لم يُعرض "سول" في دور السينما، بل فقط على منصّة "ديزني +" للبث التدفقي.

ويتمحور "إيليمنتل" على الصداقة التي تنشأ بين الشابة الجريئة والسريعة البديهة والقوية الشخصية فلام والفتى العاطفي والمسلي فلاك، في مدينة "إيليمنت سيتي" التي يتكوّن سكانها من النار والهواء والماء.

وسيكون مخرج الفيلم بيتر سون ورئيس "بيكسار" بيتر دوكتر حاضرين خلال عرض الفيلم في المهرجان.