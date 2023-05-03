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نيويورك: شكّل ملتقى "ميت غالا" السنوي الشهير الذي جمع مساء الاثنين عدداً كبيراً من أشهر النجوم العالميين في مجالات الموضة والعروض الفنية والرياضة والسياسة تحية لـ"قيصر" الموضة المصمم الراحل كارل لاغرفيلد الذي توفي عام 2019.

بفستان أبيض من "فالنتينو"، كانت نجمة البوب ريهانا كعادتها بين آخر المارّين على سجادة متحف متروبوليتان للفنون في مانهاتن، عند جادة فيفث أفينيو الشهيرة، وسبقتها بطلة التنس سيرينا ويليامس وعارضة الأزياء كارلي كلوس.

والمفارقة أن النجمات الثلاث حوامل، وقد أُعلن مساء الاثنين عن حمل ويليامس وكلوس.

واكتفت ريهانا بالقول أمام حشد الكاميرات أنها "في وضع جيد" بينما قال شريك حياتها مغني الراب آيساب روكي إنه "سعيد" لكونه سيصبح أباً.

وكانت النجمتان السينمائيتان بينلوبي كروز ونيكول كيدمان، والمغنيات دوا ليبا وريتا أورا وكاردي بي، وبطل كرة المضرب المعتزل روجيه فيدرر، وعارضتا الأزياء جيزيل بوندشين وكايت موس، من بين مئات المشاهير الذين حضروا الحدث النيويوركي الذي يشهد الإقبال الأكبر من النجوم ويحفل بأكبر قدر من طابع الغرابة.

وحضرت نيكول كيدمان بفستان من "شانيل" ارتدته قبل نحو 20 عاماً في إعلان للعطر الشهير "الرقم 5"، وقالت لوكالة فرانس برس إنها "سعيدة جداً" لتمكّنها من "ارتدائه مجدداً".

أما المغنية دوا ليبا فارتدت فستاناً صممه الراحل كارل لاغرفيلد لدار "شانيل" في تسعينات القرن العشرين، ساهم في إبرازه عقد ماسيّ من دار "تيفاني" للمجوهرات التي أعادت مجموعة "إل في إم إتش" افتتاح متجرها الشهير في فيفث إفينيو.

و"ميت غالا" الذي يقام عادةً في أول يوم اثنين من شهر ، هدف هذه السنة إلى تمويل قسم الأزياء في المتحف ("ذي كوستيوم إنستيتيوت") الذي يشكّل معرضه السنوي أعتباراً من 5 مايو تحيةً للمصمم الراحل لاغرفيلد الذي يرتبط اسمه بدار "شانيل".

وأقيم "ميت غالا" للمرة الأولى عام 1948، وكان لفترة طويلة مخصصاً للطبقة المخملية النيويوركية، لكن رئيسة تحرير "فوغ" آنا وينتور التي تولت تنظيمه اعتباراً من عام 1995 حولّته ملتقى لمشاهير العالم ينسجم مع روحية عصر الشبكات الاجتماعية.

وتباع التذكرة للعشاء، حتى للمدعوين، بثمن باهظ هو 50 ألف دولار، فيما كان سعرها 35 ألف دولار عام 2022. أما ثمن حجز طاولة، فيبلغ 300 ألف دولار.

ومنذ صباح الاثنين، احتشد الجمهور في طقس ربيعي أمام مبنى "ميت" الضخم في فيفث أفينيو، على تخوم متنزه سنترال بارك.

وأشادت عارضة الأزياء الفرنسية والسيدة الأولى السابقة في فرنسا كارلا بروني بـ "كارل"، خلال المؤتمر الصحافي عن "Karl Lagerfeld, A Line of Beauty" ("كارل لاغرفيلد: مسار من الجمال") الذي يقام بين 5 مايو و16 يوليو 2023 في متحف متروبوليتان عن المصمم الراحل.

وقالت إنها تتشرف بالحضور "للاحتفال بالمسيرة المهنية المميزة" لمن وصفته بـ"الصديق العزيز".

وحيّت بروني "موهبته (لاغرفيلد) الهائلة"، بحضور آنا وينتور التي كانت تربطها بالراحل صداقة قديمة، وفيدرر، أحد الرؤساء المشاركين لحفلة هذه السنة مع دوا ليبا وميكايلا كويل وبينيلوبي كروث.

وتكريماً للمصمم الكبير الذي توفي في فبراير 2019، كان من المفترض أن ترتدي جميع النجمات في الحفلة ملابس تشكّل تحيةً له.

لكنّ اعتراضات برزت على إيلاء متحف متروبوليتان في نيويورك هذا الاهتمام بصاحب المواقف المسيئة في حق النساء الممتلئات، أو التي انتقدت حركة "مي تو".

وقال أندرو بولتون إن "المعرض يركّز على كارل كمصمم، وبالتالي على أعماله أكثر مما على اقواله". وأضاف أن الزائر يكتشف في نهاية المعرض "كارل الإنسان والأسطورة التي صنعها"، لكنه أوضح أنه لا يتضمن "تعليقاته المثيرة للجدل والمهينة".