فرانكفورت (ألمانيا): دعا الكاتب الأميركي البريطاني سلمان رشدي إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس "في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً أنه "رُوِّع" وأنه "مفعم بهواجس سيئة" خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة في فرانكفورت.

وشنّت حماس هجوماً دامياً على إسرائيل من قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن مقتل 1400 شخص على الأقل، معظمهم مدنيون قتلوا بإطلاق نار عليهم أو تم تشويههم أو حرقهم أحياء، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

رداً على ذلك، شنّت إسرائيل حملة قصف متواصلة على غزة. وقتل ما لا يقل عن 3785 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، جراء القصف، وفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقال رشدي خلال ظهور علني نادر في معرض الكتاب الدولي في فرانكفورت في ألمانيا بعد عام على تعرضه لهجوم طعن في الولايات المتحدة "رُوّعت، هذا كل ما يمكنني قوله".

وأوضح الكاتب "رُوِّعت من هجوم حماس"، مؤكداً أنه "مفعم بالهواجس السيئة بشأن ما سيفعله" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتانياهو في المقابل".

وأضاف "آمل فقط أن يكون هناك وقف للأعمال العدائية في أقرب وقت ممكن".

وفقد رشدي (76 عاما) البصر في إحدى عينيه بعد تعرضه لهجوم طعن نفذه شاب أميركي من أصل لبناني اندفع نحو الكاتب حين كان يهم بإلقاء كلمة لدى مشاركته في 12 آب/أغسطس 2022 في مؤتمر في تشوتوكوا في شمال غرب ولاية نيويورك.

ويعيش الكاتب منذ 1989 تحت تهديد فتوى بهدر دمه أصدرها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آنذاك آية الله روح الله الخميني إثر نشر روايته "آيات شيطانية".

وقال رشدي الذي ارتدى نظارة ذات عدسة سوداء غطت عينه اليمنى الجمعة "من الواضح أنها كانت سنة صعبة". وأضاف "لكنني سعيد بعودتي بصحة جيدة".