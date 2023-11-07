إيلاف من الرباط: يستضيف برنامج "حوار مع..."، ضمن فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ما بين 24 نوفمبر الجاري و2 ديسمبر المقبل، 10 شخصيات متميزة من السينما العالمية من القارات الخمس.

وسيكون هذا الموعد مع حكايات مشوقة ونقاشات مفتوحة حول رؤية المشاركين للسينما وممارساتهم المهنية، يتبادلون خلاله خبراتهم مع جمهور المهرجان.

حوارات "غنية ومشوقة"

ويقول المنظمون إن حوارات هذه السنة "تعد بأن تكون غنية ومشوقة"، وذلك بالنظر إلى قيمة وتجربة السينمائيين المشاركين، حيث سيكون جمهور المهرجان مع كل من الممثل والمخرج الأسترالي ذو الشخصية الجذابة سيمون بيكر، والمخرج المغربي الموهوب فوزي بنسعيدي الذي سيحظى بتكريم المهرجان، والمخرج الفرنسي المفعم بالحرية والجرأة برتراند بونيلو، والممثل الأميركي وليم دافو، الذي يتوفر على فيلموغرافيا متميزة، والمخرج والمنتج الهندي المتألق أنوراغ كاشياب، والمخرجة اليابانية المتفردة نعومي كاواسي، والممثل الدانماركي المتألق مادس ميكلسن الذي سيحصل على "النجمة الذهبية" للمهرجان، والممثل والمخرج الأميركي الدانماركي الملتزم فيجو مورتنسن، والممثلة الاسكتلندية ذات الأدوار المتنوعة تيلدا سوينتون، والمخرج وكاتب السيناريو الروسي الحائز على العديد من الجوائز والذي يحظى بتقدير كبير أندري زفياجينتسيف.

